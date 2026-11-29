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Эта статья была опубликована Hong Kong Free Press 16 ноября 2026 года. Отредактированная и переведённая версия материала предлагается на Global Voices в рамках соглашения о сотрудничестве. Статья также входит в ноябрьскую тематическую серию Global Voices «Правосудие — основа общества» [рус]. Вы можете поддержать нашу работу пожертвованием [рус].

В одном из писем из гонконгской тюрьмы, написанном в начале этого года, активист Джошуа Вонг признался, что боится предстоящего приговора по делу о сговоре с иностранными силами. «Когда постоянно думаешь, выйдешь ли на свободу в 2032 или в 2037 году, трудно сохранять душевное равновесие», — написал он на китайском языке, размышляя о том, сколько ещё лет ему предстоит провести за решёткой.

The agony inevitably stems from this: What if it’s 2037? Well, it’s easy [for people] to sympathise in the moment, but it’s difficult to be consistent, and it will only get harder.

Именно эта мысль причиняет больше всего мучений: а что, если я выйду только в 2037 году? Людям легко сочувствовать сейчас, но гораздо труднее помнить о тебе год за годом. И со временем это будет становиться всё сложнее.

30-летний продемократический активист уже провёл в заключении почти шесть лет по различным обвинениям. Он должен был выйти на свободу в январе 2027 года, однако власти предъявили ему новое обвинение — в сговоре с иностранными силами. Это уже второе дело против Вонга, возбуждённое на основании Закона о национальной безопасности, введённого Пекином. Дело Вонга стало одним из самых известных примеров перемен в судебной системе Гонконга.

Пятого ноября, всего за два месяца до предполагаемого освобождения, суд приговорил Вонга к ещё десяти годам лишения свободы по обвинению в сговоре с иностранными силами. Теперь он сможет выйти на свободу не раньше конца 2036 года, когда ему исполнится 40 лет.

Когда в зале суда огласили новый приговор, Вонг слегка покачал головой и продолжил делать записи. Внешне он сохранял спокойствие. Судья Уильям Тэм признал совершённое Вонгом преступление «особо тяжким» в соответствии с Законом о национальной безопасности, который предусматривает наказание от десяти лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Первоначально судья определил срок наказания в 13 лет, но сократил его на три года, так как Вонг признал свою вину.

Незадолго до вынесения приговора двое близких друзей Вонга передали HKFP его письма из тюрьмы. В них активист, некогда бывший одним из главных символов демократического движения Гонконга, размышлял о том, что ему, возможно, придётся провести за решёткой ещё десять лет. Он боялся, что со временем о нём забудут не только друзья, но и общество. В одном из писем Вонг писал:

I have no idea how much more I will lose in the passing of time. Responsibility is, in fact, response-ability. But who will respond? I can’t help but ponder and doubt.

Не представляю, сколько ещё потеряю с течением времени. Ведь ответственность — это прежде всего готовность откликнуться. Но кто откликнется? Я не могу не задаваться этим вопросом и не сомневаться.

Джошуа Вонг начинал как активист, всецело поглощённый борьбой за демократическое будущее Гонконга. Харизматичный и красноречивый лидер студенческих протестов, он не боялся противостоять ни властям Гонконга, ни Пекину. Гонконг — специальный административный район Китая, который в последние годы испытывает всё более сильное давление со стороны Пекина, стремящегося подчинить его своему политическому курсу. При этом при передаче Гонконга Китаю в 1997 году было закреплено право региона на «высокую степень автономии». Документальный фильм Netflix о Вонге получил красноречивое название — «Джошуа: подросток против сверхдержавы».

Однако годы, проведённые за решёткой, изменили Вонга. По словам друзей, юноша, когда-то поглощённый исключительно борьбой за демократию в Гонконге, теперь стал гораздо внимательнее и заботливее к близким, несмотря на разделяющие их тюремные стены.

Об этом рассказала бывшая студенческая активистка Тиффани Чин, которая участвовала в протестах вместе с Вонгом. Раньше они были парой, но после расставания остались друзьями:

For me, it doesn’t feel like we’re the only ones supporting him. In fact, he has been supporting people on the outside in his own way.

Я не считаю, что это именно мы его поддерживаем. На самом деле он тоже по-своему поддерживает тех, кто остался на свободе.

Теперь, когда демократическое движение фактически разгромлено, активист всё больше говорит о внутренних метаниях и размышляет о себе. Например, в очередном письме:

We had held such high aspirations for society from a young age, we should hold ourselves to the same standard. Only by refusing a life of mediocrity can we be worthy of the world we envisioned.

С юных лет мы предъявляли высокие требования к обществу. Но и сами мы должны стремиться соответствовать таким же высоким идеалам, чтобы быть достойными того мира, о котором мечтали.

От «робота» до заботливого друга

В один из солнечных июньских дней 2025 года Джошуа Вонга, отбывавшего наказание за подрывную деятельность в тюрьме Стэнли, вновь арестовали и в тот же день доставили в суд. На этот раз ему предъявили обвинение в сговоре с иностранными силами.

Новое обвинение стало полной неожиданностью. Узнав о случившемся, Тиффани Чин и Луис Ли, ещё один давний друг Вонга, поспешили в суд, однако увидеться с ним так и не смогли.

Власти утверждали, что в 2020 году Вонг вступил в сговор с Натаном Лоу [рус], ещё одним известным активистом студенческого демократического движения, с целью сотрудничества с иностранными силами. Обвинение ссылалось на то, что Вонг делился в социальных сетях публикациями Лоу с призывами к международным санкциям против Гонконга.

Неожиданное обвинение стало для Вонга тяжёлым ударом. В том же месяце он признался, что испытывает сильное психологическое давление. По словам Чин, прежде он редко позволял себе проявлять слабость.

After so many prison terms and all the ups and downs over the last decade… he seldom openly showed vulnerability. So when he felt the need to say so bluntly that he was not OK, I truly believed he wasn’t.

За последнее десятилетие ему пришлось пережить столько взлётов и падений, отсидеть в тюрьме… Но он почти никогда открыто не говорил о своих переживаниях. Поэтому, когда он прямо признался, что ему тяжело, я поняла, насколько всё серьёзно.

Вонг начал участвовать в протестном движении в 14 лет и за годы активистской деятельности неоднократно оказывался за решёткой. К настоящему времени в его адрес прозвучало восемь обвинительных приговоров, в том числе три по делам о незаконных собраниях и два — о преступлениях против национальной безопасности.

Джошуа Вонг родился в 1996 году в христианской семье, за год до передачи Гонконга из-под британского управления Китаю. В 2011 году он стал одним из основателей студенческого протестного движения Scholarism, что принесло активисту широкую известность. Тогда в Гонконге нарастало общественное недовольство планами властей ввести в школах курс патриотического воспитания.

В следующем году активисты Scholarism заняли площадь перед штаб-квартирой правительства Гонконга и объявили голодовку в знак протеста против новой учебной программы, которую называли «промыванием мозгов». Большой резонанс получил эпизод, когда юный Вонг дважды отказался пожать руку тогдашнему главе администрации Гонконга Лян Чжэньину, приехавшему к протестующим вместе с чиновниками департамента образования.

Вонга и его соратников поддержали сотни тысяч человек. Под давлением общественности правительство было вынуждено отступить и отказаться от предложенной реформы.

Однако в ближайшем окружении Scholarism юного активиста считали довольно замкнутым и властным человеком. Ли, который в то время в основном занимался организационными вопросами, вспоминал, что отношения с Вонгом у него складывались «почти как между начальником и подчинённым».

Чин, присоединившаяся к Scholarism примерно в 2013 году, также вспоминала Вонга как человека, руководствующегося исключительно разумом, не эмоциями. «Десять лет назад все говорили, что он почти ничего не чувствует, — рассказала она. — Как робот».

По её словам, Вонг порой даже казался грубым: в те годы он редко благодарил окружающих.

Юность Вонга проходила в период подъёма протестного движения в Гонконге. Всего через два года после выступлений против идеи патриотического воспитания, в 2014 году, город охватила 79-дневная «Революция зонтиков» [рус]. Семнадцатилетний Вонг сыграл одну из ключевых ролей в привлечении общественной поддержки к студенческим протестам, участники которых требовали демократических реформ и всеобщего избирательного права.

Во время одной из акций, положивших начало «Революции зонтиков», Вонг и другие студенческие лидеры повели протестующих на площадь перед штаб-квартирой правительства. Акция получила название «Вернём Гражданскую площадь» и была призвана придать новый импульс протестному движению. Впоследствии именно за участие в ней Вонгу впервые вынесли обвинительный приговор.

В 2016 году Вонга и других студенческих лидеров, Алекса Чоу и Натана Лоу, признали виновными в участии в незаконном собрании. Первоначально Вонгу удалось избежать тюремного заключения, однако после того, как в 2017 году власти обжаловали приговор, он провёл за решёткой около 69 дней. Это был его первый тюремный срок. В 2018 году Апелляционный суд последней инстанции Гонконга в конечном итоге отменил назначенное ему наказание.

Движение Scholarism распалось в 2016 году. Вонг вместе с несколькими бывшими участниками организации и молодыми активистами, в том числе Лоу, основал политическую партию Demosisto, выступавшую за право жителей Гонконга самостоятельно определять своё будущее на основе демократических принципов. Вонг занял пост генерального секретаря партии.

Ли и Чин не присоединились к новой партии, а их общение с Вонгом в этот период сошло на нет.

В том же году, в свои 23 года, Лоу был избран в Законодательный совет Гонконга, став самым молодым депутатом за всю историю города. Он набрал более 50 тысяч голосов — так избиратели поддержали Demosisto. Тогда казалось, что у молодёжного демократического движения большое будущее. Однако уже в 2017 году Лоу лишился депутатского мандата после скандала, связанного с принесением присяги.

Возродившаяся дружба

Лишь после ареста Вонга в конце 2020 года Ли и Чин возобновили общение с активистом. Всё началось с переписки.

В 2019 году Гонконг охватили массовые протесты и беспорядки, вызванные скандальным законопроектом об экстрадиции. Вонг и партия Demosisto активно участвовали в протестном движении. Сам активист неоднократно обращался к иностранным правительствам с призывами ввести санкции против гонконгских чиновников и прекратить экспорт в Гонконг спецсредств, которые полиция использует для разгона протестов.

Тогда, в июне 2020 года, Пекин ввёл Закон о национальной безопасности, фактически подавив политическое инакомыслие в Гонконге. Накануне вступления закона в силу партия Demosisto объявила о прекращении деятельности, а Натан Лоу покинул город и отправился в добровольное изгнание.

В ноябре того же года Вонг оказался за решёткой, признав свою вину в участии в незаконном собрании во время протестов 2019 года. Так началась его тюремная жизнь, которая продолжается до сих пор.

По словам Чин, после ареста Вонга она осознала, насколько дороги ей их отношения, и решила восстановить общение.

We were like family to each other. And I felt it was time to resolve our past grievances and carry on our relationship. Not a romantic one, but one with the kind of care you find in a family.

Мы были почти как семья. И я почувствовала, что пришло время оставить в стороне старые обиды и снова стать близкими людьми. Не как пара, а как родные, которые заботятся друг о друге.

По словам Чин, в переписке они обсуждали в основном повседневность — рутину и мелочи, из которых складывались дни по обе стороны тюремных стен. Некоторые письма Вонга занимали по несколько страниц, исписанных слегка угловатым почерком.

Чин заметила в Вонге важную перемену: теперь он гораздо чаще размышлял о своих отношениях с другими людьми, и куда меньше — о своей общественной деятельности.

He has changed quite a bit after nearly six years in prison. Like I said, he would reflect on things he didn’t handle well in the past. Age is certainly a factor. But, like he said, he has had plenty of time to contemplate now. One of the big differences is that he has cherished his connections and bonds with friends even more.

Он провёл в тюрьме почти шесть лет и сильно изменился за это время. Как я уже говорила, он часто рассуждает о ситуациях, в которых когда-то вёл себя неправильно. Конечно, он повзрослел. Но как он сам говорит, теперь у него предостаточно времени для размышлений. И одна из самых больших перемен — он гораздо больше стал ценить дружбу и близких друзей.

В свою очередь Ли и Вонг в переписке обсуждали всё подряд: от тайваньской политики и японских поп-идолов до популярных аниме-сериалов и кантопопа — гонконгской поп-музыки.

Вскоре Вонгу было предъявлено ещё одно обвинение по Закону о национальной безопасности — в сговоре с целью подрыва государственной власти. Это произошло в рамках громкого дела «Гонконг 47» [рус], названного так по числу обвиняемых.

Поводом для уголовного преследования стали неофициальные предварительные выборы, которые сторонники демократии провели в 2020 году, чтобы отобрать наиболее перспективных кандидатов. Они рассчитывали впервые получить большинство мест в Законодательном совете Гонконга, затем блокировать принятие правительственного бюджета и таким образом добиться отставки главы администрации.

Вонг признал вину ещё до начала судебного процесса. В 2024 году его приговорили к четырём годам и восьми месяцам лишения свободы.

По словам Ли и Чин, Вонг был готов к такому приговору по делу о подрыве государственной власти. Чин поделилась:

He was able to predict a range within which the sentence would fall. And eventually his prediction was just two months off. You weren’t overly worried about him. Because at that time you had the feeling that he was capable of handling this, both physically and mentally.

Он примерно представлял, какой срок ему могут назначить. В итоге его прогноз разошёлся с реальным всего на два месяца. Поэтому мы не слишком за него переживали: тогда нам казалось, что он способен выдержать это испытание и физически, и психологически.

Вонг, по словам Ли, даже начал строить планы на жизнь после освобождения в январе 2027 года. Однако новое обвинение лишило его надежды на скорый выход из тюрьмы.

«Будем ждать твоего возвращения»

В сентябре Вонг признал вину в сговоре с иностранными силами. Его адвокат просил назначить наказание сроком менее десяти лет, утверждая, что активист играл в сговоре незначительную роль и искренне раскаялся в содеянном.

В своих письмах Вонг порой сетует на то, что с годами ему уделяют всё меньше внимания. Тиффани Чин рассказала:

He once mentioned that, for him, not receiving letters meant not feeling cared for. Some people might have written at first, but gradually stopped… He certainly never feels people have a responsibility or obligation to write to him, but the reality is that fewer have.

Однажды он сказал, что, когда ему не пишут, он чувствует себя забытым. Некоторые люди поначалу писали ему, но постепенно перестали. Конечно, он не считает, что люди обязаны ему писать. Однако весточек действительно становится всё меньше.

Неизвестность и перспектива ещё многих лет заключения тяжело давят и на Вонга, и на его близких. Луис Ли отметил, что многие общие знакомые либо покинули Гонконг, либо со временем отдалились:

Honestly speaking, not only does he worry about a long jail term, those of us on the outside also worry that one day we may no longer be able to help as we enter new stages of life.

Откровенно говоря, не только он боится провести в тюрьме долгие годы. Мы, те, кто остался на свободе, тоже опасаемся, что однажды, когда наша жизнь изменится, мы уже не сможем ему помогать.

По словам Чин, перспектива долгих лет разлуки причиняет огромную боль. Луис Ли, в свою очередь, заверил, что будет ждать освобождения Вонга столько, сколько потребуется.