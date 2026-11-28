Эта статья входит в ноябрьскую серию материалов Global Voices за 2026 год «Правосудие — основа общества». В рамках проекта Global Voices сотрудничают с Гаагским институтом инноваций в сфере права (HiiL) [анг], чтобы показать, какую важную роль играет правосудие в жизни любого общества. Вы можете поддержать проект пожертвованием.

Тысячи студентов выходят на марши в Кито и устраивают сидячие акции протеста на улицах и площадях города. Они требуют снабдить больницы лекарствами, повысить уровень безопасности и выделить дополнительные средства на образование. Молодёжь недовольна политикой правительства Даниэля Нобоа, которое пытается решить проблему молодёжной занятости с помощью программы Jóvenes en Acción [исп] («Молодёжь в действии»).

Эти выступления знаменуют собой перемены в традиционном протестном движении Эквадора [исп]. Прежде массовые акции возглавляли Конфедерация коренных народов Эквадора (CONAIE); профсоюзные объединения — Эквадорская конфедерация свободных профсоюзных организаций (CEOSL) [анг], Единый фронт трудящихся (FUT) [анг] и Национальный союз работников образования (UNE) [анг], а также феминистские, экологические движения и активисты, выступающие против добычи полезных ископаемых.

Однако в субботу, 10 октября 2026 года, массовую акцию протеста возглавили учащиеся старших классов и студенты университетов. Они собрались во второй половине дня у здания Центрального университета Эквадора, откуда направились маршем в исторический центр Кито [анг]. К протестам призывал Автономный фронт сопротивления (FARO) [исп], объединивший несколько молодёжных инициативных групп:

Lo que pasa en Quito es impresionante: Quienes encabezaban la marcha anunciaron su finalización y llamaron a dispersarse. Sin embargo, la multitud continúa avanzando por las calles de Quito, desafiando el asedio policial y haciendo resonar consignas contra el Gobierno de Daniel Noboa.

@teleSURtv — Elena Rodríguez Yánez (@ElenaDeQuito) October 10, 2026

То, что происходит в Кито, впечатляет:

организаторы марша объявили о его завершении и призвали участников разойтись. Однако протестующие продолжают шествие по улицам города, несмотря на полицейское оцепление, и скандируют лозунги против правительства Даниэля Нобоа.

Молодые люди на улицах говорят об ухудшении качества госуслуг [исп], в том числе о нехватке медикаментов и медицинских материалов в больницах, о сокращении бюджетных расходов на образование, о низком уровне занятости молодёжи, неуклонном росте преступности [исп] и насильственных исчезновениях людей, к чему причастны представители госструктур. Также демонстранты осуждают геноцид в Палестине [исп] и вмешательство США в дела стран Латинской Америки.

Почему молодёжь выходит на улицы

По данным национального института статистики и переписи населения (INEC) [исп], 40 процентов безработных в Эквадоре [исп] — молодые люди в возрасте от 15 до 24 лет. Нестабильная занятость, нехватка возможностей для трудоустройства и высокая стоимость жизни — лишь некоторые из проблем, с которыми сталкивается молодёжь страны.

Тем временем правительство Нобоа запустило 30 октября третий этап программы «Молодёжь в действии», рассчитанной на людей в возрасте от 18 до 29 лет. Участникам обещают временную работу на два месяца [исп] с зарплатой 400 долларов США в месяц. Программу раскритиковали учёные и представители гражданского общества. По их мнению, отсутствие комплексного подхода и долгосрочной стратегии не позволяет эффективно решить проблему молодёжной безработицы.

В ноябре 2025 года Национальная ассамблея Эквадора утвердила государственный бюджет на 2026 год, предусматривающий сокращение финансирования примерно на 99 миллионов долларов США [исп]. Сокращения затронули государственные университеты, политехнические вузы, учебные заведения со смешанным финансированием и программы последипломного образования. В результате студенты лишились стипендий, прекратилось финансирование научных исследований и сократилось число мест в государственных вузах, где высшее образование должно быть бесплатным. Право на образование закреплено в статье 26 Конституции Эквадора [анг].

Лозунги — язык молодёжного сопротивления

Во время мирного шествия молодые люди скандировали: «Нобоа, уходи!», «Если народу нет покоя, не будет его и правительству!», «Нобоа — фашист!». Так участники акции выражали возмущение политикой властей, которые, по их мнению, не способны решить социальные проблемы, затрагивающие не только молодёжь, но и большинство населения страны.

Студенты вышли на улицы, возмущённые неспособностью властей решать проблемы страны и чрезмерным применением силы против граждан. На многочисленных видео, опубликованных в соцсетях, запечатлено, как полицейские применяют силу к мирным демонстрантам и атакуют журналистов [исп], освещающих протесты.

Корреспондентка teleSUR Елена Родригес Яньес поделилась своим мнением в социальной сети X:

Estoy harta de tener que narrar, una y otra vez, las agresiones policiales contra la prensa. Hoy, mientras intentaba documentar la violencia con la que los agentes golpeaban a jóvenes manifestantes, recibí por la espalda un toletazo en la cabeza. Me di la vuelta, mostré mi micrófono de teleSUR para identificarme como periodista y la respuesta fue otro toletazo que terminó partiéndolo. Los periodistas no queremos ser noticia. Yo no quiero ser protagonista de nada. Estoy en las calles para contar lo que ocurre, para documentar aquello que el poder muchas veces preferiría que nadie viera. Y si creen que a punta de golpes van a conseguir que deje de registrar la brutalidad policial, que aparte mi micrófono o que me repliegue varias cuadras para ejercer el periodismo desde donde no incomode, se equivocan. No somos los periodistas quienes debemos alejarnos de los hechos. Son los policías quienes deben dejar de agredir. El derecho a informar no se negocia a punta de tolete. — Elena Rodríguez Yánez (@ElenaDeQuito) October 11, 2026

Я сыта по горло необходимостью снова и снова рассказывать о нападениях полиции на журналистов. Сегодня, когда я попыталась снять, как полицейские избивают молодых протестующих, силовик ударил меня дубинкой по затылку. Я развернулась и подняла микрофон teleSUR, чтобы показать, что я журналист. В ответ последовал ещё один удар дубинкой, и мой микрофон разлетелся на части. Мы, журналисты, сами не хотим становиться героями новостей. Я не желаю оказаться в центре внимания. Я выхожу на улицы, чтобы рассказывать о происходящем, фиксировать то, что власть зачастую предпочла бы скрыть от людей. И если они думают, что силой, ударами дубинок смогут заставить меня прекратить снимать полицейское насилие, убрать микрофон или оттеснить меня на несколько кварталов, чтобы я работала там, где никому не буду «мешать», то они глубоко ошибаются. Не журналисты должны держаться подальше от места событий, а полицейские должны прекратить агрессию. Право освещать происходящее не может быть предметом торга под угрозой полицейской дубинки.

Председатель Федерации студентов Католического университета Эквадора Хатари Улькуанго в одном из своих выступлений [анг] предупредил, что эти акции протеста — «лишь начало».

Десятого октября молодые люди не только участвовали в шествиях и сидячих забастовках, но и выражали свою позицию через искусство. Они пели, играли на музыкальных инструментах, надевали маски и карнавальные костюмы. Так участники показывали, что вместе они представляют собой серьёзную силу, а для выражения протеста вовсе не обязательно прибегать к насилию.

В ответ власти направили полицию для разгона демонстраций. В социальных сетях быстро распространились сообщения о последствиях силовых задержаний: десятки студентов пострадали от удушья, получили травмы или оказались за решёткой. Однако молодые люди заявили, что продолжат выходить на улицы, пока власти не услышат их требования и не прекратят подавлять протесты силой.

Молодёжь Эквадора выходит на улицы, несмотря на жестокое подавление протестов [анг]. Эти выступления обнажают глубокие проблемы государства, которое всё меньше заботится о благополучии граждан и всё чаще прибегает к силе. Но они также показывают, что молодые люди по-прежнему способны стать движущей силой политических перемен.

Так называемое «хрустальное поколение» [исп], которое принято считать изнеженным и не готовым к жизненным трудностям, теперь сталкивается с противоречиями экономической и политической системы, лишающей молодых людей перспектив и веры в будущее. Но молодёжь не собирается мириться с таким положением дел.