Эта публикация входит в тематическую серию Global Voices «Права коренных народов» за август 2026 года. Мы рассказываем о жизни коренных народов, их опыте и проблемах, помогаем читателям увидеть, что объединяет сообщества из разных регионов мира, и даём слово их представителям — лидерам, активистам и обычным людям. Вы можете поддержать подготовку материалов пожертвованием.

Для многих коренных народов традиции, искусство и обряды — неотъемлемая часть жизни и культуры. Они объединяют людей, сопровождают важные события и помогают передавать новым поколениям память о прошлом. Но слишком часто чужое культурное наследие превращают в товар: традиции вырывают из привычного контекста, переиначивают и используют ради собственной выгоды.

Религиозные обряды превращают в представления для туристов. Компании заимствуют художественные традиции коренных народов, не признавая их авторства и не выплачивая вознаграждений. Власти присваивают культурное наследие коренных народов, чтобы укрепить собственную власть. В разных странах и культурах это происходит по-разному, но результат один: культурные и материальные ценности, созданные общинами, достаются посторонним — нередко тем самым группам, которые веками угнетали коренные народы.

В мексиканском штате Оахака, организаторы свадеб продают «традиционные оахакские свадьбы» под ключ. В программу входят праздничные шествия календа, мескаль и народные танцы. Вот только от самих обрядов и обычая взаимного обмена дарами, которые придают этим торжествам смысл, почти ничего не остаётся.

Тем временем, крупные международные дома моды беззастенчиво копируют традиционные узоры коренных народов [анг], зарабатывая на чужом творчестве и не считая нужным ни признавать авторство, ни платить создателям. Но эта история не только про культурное присвоение: в Гватемале ткачихи майя не собираются мириться с происходящим и добиваются законодательной защиты коллективных прав на своё культурное наследие.

На юге Мексики, в штате Оахака, издавна принято отмечать свадьбы с размахом. Здесь сложились богатые свадебные традиции, которые сегодня всё чаще превращают в коммерческое развлечение для приезжих. Традиционная оахакская свадьба обычно включает в себя календу (традиционные оахакские шествия), Гелагецу (традиционный местный фестиваль), а также особые блюда, музыку, танцы, напитки и обряды.

Но «оахакские свадебные услуги» лишают праздника культурного смысла. Всё сводится к набору оплаченных услуг. Как объясняет автор из Оахаки Купихи Варгас [исп]:

El concepto de bodas oaxaqueñas está ofertado en un mercado comercial, ofrecido al público por paquetes, construidos a partir de la apropiación cultural de una calenda, incluyendo el mezcal, la música y las mujeres bailando.



Estos paquetes ofrecen ese concepto para después tener una fiesta en el jardín etnobotánico, en donde se sirve comida oaxaqueña gourmet, alimentos que se comen dentro de la región pero servidos de manera estilizada. Quienes los preparan y los sirven, es decir, los meseros, cocineras, etcétera, son quienes sostienen con sus atenciones a esa fiesta en donde no existe la Guelaguetza, ni el acto de dar y recibir, sino que existe una monetización por los servicios. Es allí cuando el colonialismo vuelve a triunfar, convirtiendo en trabajadores a todas esas personas de la cultura en la que crecieron y nacieron, en sus propias tierras.

Само понятие «оахакская свадьба» стало коммерческим продуктом. Публике предлагают готовый пакет услуг, в основе которых — присвоенные культурные традиции: календа, то есть традиционное праздничное шествие, мескаль, музыка и танцующие женщины. После этого гостей приглашают на вечеринку в этноботаническом саду, где подают изысканные блюда оахакской кухни. Это местная еда, но её представляют в стилизованном, ресторанном виде. Весь праздник держится на людях, которые готовят, обслуживают гостей и заботятся о каждой мелочи: поварах, официантах и других работниках. Но здесь уже нет Гелагецы, нет обычая давать и получать что-то взамен. Осталась лишь торговля услугами. И здесь колониализм вновь торжествует победу: люди, родившиеся и выросшие на этой земле, среди этих традиций, становятся простыми наёмными работниками в рамках собственной культуры и на собственной родине.

Похожая история происходит и с традиционными тканями — как в Оахаке, так и в других общинах коренных народов. Писательница Тахеэв Б. Диас Роблес [исп] из Оахаки считает, что заимствование традиционных орнаментов и тканей [исп] без упоминания создателей и справедливой им оплаты — одна из форм культурного присвоения.

…propongo que el plagio y/o apropiación de la blusa de Tla­hui y de sus patrones gráficos por parte de Isabel Marant y Antik Batik (otra empresa de moda francesa que también incurrió en la copia del textil de Tlahui en su colección Bartra de 2014) es la conversión de formas diversas de derechos de propiedad colectiva-comunal a propiedad privada, puesto que hasta el momento del plagio los bordados eran considerados parte de la identidad cultural de un colectivo, un textil cuyos patrones gráficos identifican a una comunidad en específico y que se recrea comunitariamente. Esto no significa que no sean personas específicas las que las elaboran ni que no exista una comercialización local, pero estas personas crean y producen en un contexto comunitario delimitado y las prendas circulan en un mercado que identifica claramente su origen. De ahí que Marant y Antik Batik, en palabras de las autoridades comunitarias de Tla­huitolte­pec en su pronunciamiento de junio de 2015, hayan cometido algo que enuncian como ‘la apropiación de un patrimonio cultural.’

Я думаю, что копирование и присвоение традиционной блузы тлауи и её орнаментов Изабель Маран и французской модной компанией Antik Batik (скопировавшей эти узоры для своей коллекции Bartra 2014 года) — пример того, как разные формы коллективной собственности сливаются в частную. До этого случая вышивка воспринималась как часть культурной самобытности общины. Орнаменты указывали на принадлежность к определённому народу, а сами узоры воспроизводились и сохранялись общими усилиями. Конечно, это не значит, что у изделий нет конкретных мастеров или что местные жители не торгуют своей продукцией. Но мастера работают в рамках сложившейся общинной традиции, а покупатели знают об истории изделия. Поэтому действия Маран и Antik Batik — именно то, что власти общины Тлауитольтепек назвали в июне 2015 года «присвоением культурного наследия».

Ряд общин майя в Гватемале приняли решение бороться с подобной практикой [исп] и добиваются правовой защиты традиционных ремёсел и тканей.

Их битва продолжается уже более десяти лет. В 2016 году Женская ассоциация развития Сакатепекеса (AFEDES) [анг] вместе с коалицией ткацких кооперативов обратилась в Конституционный суд. Активистки утверждали, что отсутствие в законодательстве Гватемалы защиты прав коренных народов на традиционные ткани само по себе противоречит Конституции. Конституционный суд дважды встал на их сторону [анг] и обязал Конгресс принять соответствующий закон. Но депутаты так ничего и не сделали. Две законодательные инициативы — № 5247, внесённая в 2017 году, и № 6136, представленная в 2022-м, — так и не прошли через парламент.

В июне 2026 года движение, которое теперь называется Ru Chajixik ri Qana'ojb'äl («Защита наших знаний» на языке какчикель), представило третий законопроект — инициативу 6788.

Как и два предыдущих законопроекта, он определяет права интеллектуальной собственности на традиционные ткани как «коллективные, неотчуждаемые и бессрочные». Это значит, что они принадлежат всей общине, а не отдельному человеку; их нельзя продать, передать кому-то или утратить с течением времени.

Если закон примут, коренные народы официально будут признаны авторами своих традиционных тканей, орнаментов и техник ткачества. Защита распространится на узоры, символы, цвета, знаки письменности и петроглифы, которые передаются из поколения в поколение. Законопроект также предусматривает создание Национального совета по интеллектуальной собственности на традиционные ткани и одежду коренных народов. Этот орган будет следить за соблюдением их прав. Помимо принятия самого правового акта, ткачихи требуют от Конгресса трёх конкретных шагов: официально подтвердить, что коллективные права интеллектуальной собственности коренных народов защищены Конституцией и международным правом; ускорить рассмотрение законопроекта; наладить постоянный диалог с представителями движения, чтобы вместе следить за его продвижением.

Нам ещё предстоит узнать, какой окажется судьба законопроекта в парламенте Гватемалы, однако уже сама инициатива — пример для других коренных народов мира, которые стремятся сохранить за собой право на собственное культурное наследие.