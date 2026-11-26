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Автор: Цзе Чжан

Эта статья — часть октябрьской серии публикаций Global Voices 2026 года «IT-гиганты и авторитаризм» [рус]. Мы исследуем, как технологические гиганты помогают авторитарным режимам и препятствуют их деятельности, а также как решения этих компаний влияют на страны Глобального Юга. Вы можете поддержать нашу работу пожертвованием.

В марте 2022 года, чуть больше года спустя после военного переворота в Мьянме, норвежский телекоммуникационный гигант Telenor продал свою дочернюю компанию в этой стране группе M1 Group, завершив почти восьмилетнюю работу на местном рынке. Однако продажа бизнеса не прекратила споры вокруг ухода Telenor из Мьянмы. Напротив, поспешный уход ещё четыре года оборачивался для компании Telenor новыми проблемами.

Все эти годы компания продолжает сталкиваться с критикой и судебными исками со стороны представителей гражданского сообщества и пострадавших абонентов. В сентябре 2026 года ситуация ещё больше обострилась: норвежские власти начали уголовное расследование в отношении Telenor в связи с подозрениями в содействии преступлениям против человечности [рус] в Мьянме, а также в передаче оборудования для слежки, подпадавшего под санкции, при продаже бизнеса. Спустя всего несколько дней норвежский суд также принял к рассмотрению коллективный гражданский иск, поданный от имени бывших абонентов Telenor в Мьянме.

В ходе расследования компания Telenor не изменила своей позиции, утверждая, что любые альтернативы подвергли бы жизни сотрудников компании опасности. Однако история Telenor заставляет задуматься о более масштабной проблеме, с которой однажды могут столкнуться многие международные операторы связи: когда компания решает покинуть «рынок с высокими рисками», где заканчивается её ответственность?

Уйти из страны — не просто деловое решение

Когда у власти находились военные, правительство требовало от Telenor содействовать слежке, передавать персональные данные диссидентов и активистов и ограничивать доступ к информации. В таких условиях продолжать работу на рынке порой невозможно. Однако для оператора связи вопрос заключается не только в том, остаться или уйти. Вопрос в том, сможет ли компания покинуть рынок так, чтобы свести к минимуму дальнейший вред абонентам и не оставлять их в уязвимом положении. К сожалению, Telenor с этой задачей не справилась.

При обычной продаже активов с участием международных компаний предметом сделки становятся прежде всего материальные и коммерческие активы: предприятия, оборудование, товарные запасы. Но продажа дочерней компании оператора связи — совсем другое дело.

Операторы связи контролируют доступ к интернету и цифровой информации, а также располагают конфиденциальными данными абонентов, включая сведения об их местоположении и журналы событий устройств. Они играют ключевую роль в работе систем перехвата коммуникаций и обладают технической возможностью отключать доступ к сети. Поэтому при продаже бизнеса новый владелец получает не только инфраструктуру и коммерческие активы, но и системы и данные, по которым можно восстановить перемещения и цифровые следы миллионов пользователей.

Если покупатель не прошёл тщательную проверку, а риски передачи бизнеса не были должным образом оценены, последствия для абонентов могут оказаться крайне серьёзными. В странах с авторитарным правлением за ними могут вести наблюдение, отслеживать их перемещения и даже лишать возможности свободно высказываться.

Дальнейшие события в Мьянме показали, что эти риски были вполне реальными. Стало также ясно, почему крупные компании не могут просто снять с себя ответственность, продав бизнес: последствия такого решения приходится испытывать людям, которые зависят от их услуг.

Операторы связи сворачивают работу по всему миру

Уход Telenor из Мьянмы — вовсе не единичный случай. После скандала вокруг продажи бизнеса в этой стране телекоммуникационный гигант начал последовательно уходить с азиатских рынков. В 2022 году компания объединила свою малазийскую дочернюю компанию Digi с местным оператором услуг связи Celcom. На следующий год в Таиланде Telenor объединила оператора dtac с True Corporation, после чего распродала большую часть принадлежавшего ей пакета акций объединённой компании. Также в конце 2025 года Telenor завершила продажу дочерней компании Telenor Pakistan крупнейшему в Пакистане оператору фиксированной связи и интернет‑провайдеру PTCL. Дальнейшие планы Telenor — продать оставшиеся активы в Азии.

Если взглянуть на ситуацию шире, международные операторы связи постепенно сворачивают зарубежное присутствие, которое наращивали десятилетиями. В 2020 году крупнейший африканский оператор связи MTN объявил о намерении «постепенно уходить» с Ближнего Востока из-за геополитических рисков. К 2025 году компания прекратила деятельность в Сирии, Йемене и Афганистане. Также в 2024 году MTN завершила продажу бизнеса в Гвинее-Бисау и Гвинее, сославшись на чрезмерные издержки.

Испанский телекоммуникационный гигант Telefónica тоже ускорил уход из испаноязычных стран Латинской Америки, стремясь сосредоточиться на четырёх основных, более прибыльных рынках — Великобритании, Бразилии, Германии и Испании. Только в 2025 году корпорация продала филиалы в Аргентине, Перу, Уругвае и Эквадоре, а в начале 2026 года покинула рынки Колумбии [анг], Чили и Мексики.

Причины ухода операторов связи разные: от геополитического напряжения до высоких издержек. Однако остаётся острый вопрос: что меняется для потребителей после ухода оператора связи?

Что теряется при передаче бизнеса новому владельцу

После продажи компании сеть продолжает обслуживать абонентов, однако подход к обеспечению прозрачности, внутренние процедуры и механизмы защиты данных могут измениться. Именно здесь кроются менее очевидные риски ухода операторов связи с рынка. Telenor, MTN и Telefónica создали комплексные системы корпоративного управления, включающие официальные политики в области прав человека, процедуры защиты персональных данных и обеспечения информационной безопасности, а также регулярную публикацию отчётов о прозрачности своей работы. По данным исследований, эти компании — в числе лидеров отрасли по показателям прозрачности и подотчётности.

Такие отчёты позволяют понять, как операторы связи реагируют на требования властей. В документах описываются процедуры рассмотрения государственных запросов на предоставление данных пользователей, ограничение доступа к контенту и отключение сетей. Кроме того, компании публикуют статистику подобных запросов в разных странах. Хотя прозрачность сама по себе не способна предотвратить злоупотребления, благодаря этим отчётам люди получают возможность узнать о том, как власти давят на компании.

Однако нам удалось выяснить, что после смены владельца практика публикации таких отчётов, как правило, прекращается. Уходя с рынка, международный оператор, естественно, перестаёт отчитываться о своей деятельности в соответствующей стране. К сожалению, новые владельцы в подавляющем большинстве случаев не обеспечивают прежнего уровня прозрачности.

Текущий покупатель латиноамериканских активов Telefónica — международная телекоммуникационная компания Millicom — приобрела подразделения Telefónica в Уругвае и Эквадоре, а также контрольный пакет акций в Колумбии. Millicom публикует сведения о запросах правоохранительных органов, однако статистика приводится по регионам, а не по отдельным странам. Более того, на начало сентября 2026 года в открытом доступе есть отчёт только за 2024 год [анг, pdf, 683 КБ]. В остальных случаях картина ещё более мрачная: судя по общедоступной информации, ни один из других недавних покупателей не публикует отчёты о прозрачности и не берёт на себя обязательств продолжать такую практику своих предшественников.

Прекращение публикации отчётов о прозрачности лишает население возможности проверить, изменилось ли количество запросов со стороны властей после очередной смены собственника. Кроме того, становится неизвестно, как новые владельцы рассматривают такие запросы внутри компании.

Однако отчёты о прозрачности — лишь вершина айсберга. За ними стоит куда более сложная система: защита данных пользователей, корпоративные нормы и механизмы контроля в управлении компанией. Система включает процедуры передачи проблемных ситуаций на более высокий уровень руководства, юридическую проверку принимаемых решений, оценку их соответствия стандартам в области прав человека и многое другое.

В авторитарных странах международные операторы связи так же, как и другие компании, сталкиваются с давлением властей, требующих отключать сети, блокировать сайты или передавать данные пользователей. При этом возможности сопротивляться у таких компаний могут быть ограничены. Обычно международные операторы связи работают под гораздо более строгим надзором, чем государственные. Кроме того, к ним приковано гораздо больше внимания со стороны международной прессы и гражданского общества. Они сильнее рискуют своей репутацией и нередко обязаны соблюдать более строгие требования законодательства стран, в которых зарегистрированы.

В то же время новые владельцы телекоммуникационного бизнеса могут быть теснее связаны с властями и глубже интегрированы в местную политическую систему и механизмы государственного регулирования. Они сталкиваются с меньшим давлением со стороны общества, СМИ и неправительственных организаций, а потому зачастую располагают меньшими ресурсами и реже готовы противостоять требованиям властей.

Как уйти с рынка, не навредив пользователям

Поскольку при смене собственника механизмы защиты пользователей могут ослабнуть или вовсе исчезнуть, забота о правах пользователей не должна отходить на второй план в ходе подготовки к уходу с рынка. Она должна быть основным элементом сделки.

Операторам связи необходимо готовиться к уходу с рынка задолго до выбора покупателя. Перед выходом на рынок Мьянмы в 2014 году Telenor заказала оценку возможного воздействия своей деятельности на права человека (Human Rights Impact Assessment, HRIA). Компания также утверждает, что при подготовке к уходу учитывала вопросы соблюдения прав человека и защиты персональных данных. Однако в открытых источниках нет подтверждений того, что Telenor отдельно оценивала риски для прав человека, связанные непосредственно с уходом из страны.

Перед продажей бизнеса компании должны в обязательном порядке проводить такую оценку. В рамках оценки необходимо проанализировать, какие риски для пользователей может создать сама сделка купли-продажи, что беспокоит акционеров и пользователей, как в будущем могут использоваться и передаваться данные и какие категории пользователей могут пострадать сильнее всего.

При проверке потенциального покупателя недостаточно убедиться в его финансовой устойчивости. Необходимо также выяснить, насколько добросовестно он соблюдал права человека в прошлом, способен ли обеспечить надлежащую защиту конфиденциальных данных и сохранятся ли действующие механизмы защиты после смены собственника.

Кроме того, при уходе с рынка, сопряжённого с высокими политическими рисками, необходимо задаться простым вопросом: что не следует передавать покупателю? Действительно ли все пользовательские данные должны переходить к новому владельцу? Операторам связи следует рассматривать возможность отделить конфиденциальные данные от остальных, обезличить или даже удалить их, если это технически осуществимо. Особенно важно принимать такие меры, когда передача информации может поставить под угрозу пользователей, и без того подвергающихся повышенному риску.

Аналогичным образом оборудование для слежки, системы перехвата коммуникаций и другие технические средства управления сетями не должны автоматически включаться в сделку наравне с обычной инфраструктурой. Сейчас норвежские государственные органы выясняют [норв], не передавала ли Telenor при продаже своей дочерней компании в Мьянме оборудование для слежки, подпадающее под санкции, не получив необходимого разрешения правительства Норвегии.

Новая проверка: сможет ли MTN уйти иначе?

История Telenor показывает, к чему может привести необдуманный уход с рынка, сопряжённого с высокими рисками. А незавершённый уход MTN из Ирана позволит понять, способны ли компании в подобных обстоятельствах действовать иначе.

MTN всё ещё владеет 49 % акций иранского оператора связи Irancell. Текущие санкции США в отношении Ирана осложняют любые попытки выйти из бизнеса. Ранее в этом году MTN также выразила протест после того, как иранские власти отстранили генерального директора Irancell от должности за задержку в исполнении приказа о блокировке сети во время протестов в стране. Вероятно, положение MTN в Иране ещё сложнее, чем то, в котором оказалась Telenor в Мьянме. Когда MTN удастся, наконец, покинуть страну, сможет ли компания уйти, не совершив прежних ошибок?