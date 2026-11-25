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Статья Элли Костика представляет собой сокращённую и отредактированную версию материала, опубликованного 11 июня 2026 года некоммерческой журналистской организацией Incubator for Media Education and Development (iMEdD). Global Voices публикуют текст с разрешения правообладателя на условиях лицензии CC BY-NC 4.0 [рус]. Для использования фотографий и графиков, принадлежащих третьим лицам, необходимо отдельное разрешение.

В 2026 году Грузия опустилась на 135-е место во Всемирном индексе свободы прессы. Журналисты iMEdD побеседовали с представителями четырёх независимых СМИ о том, в каких условиях им приходится работать: аресты, нападения, законы об «иностранных агентах» и постоянная борьба за выживание.

Тамар Рухадзе, заместитель главы грузинских изданий Batumelebi [груз] и Netgazeti [рус], так описывает положение прессы в стране:

Ι cannot remember any other period in Georgia’s recent history, since I’ve started as a journalist in 1997, with such a harsh and hostile environment towards journalists, media workers and civil society.

Я работаю журналистом с 1997 года и не припомню за всё это время столь суровой и враждебной обстановки для журналистов, сотрудников СМИ и представителей гражданского общества.

Правительство Грузии, возглавляемое партией «Грузинская мечта», ужесточает давление на прессу. Власти приняли целый ряд ограничительных законов, призванных подавить независимую журналистику. Репортёры постоянно сталкиваются с давлением — от судебных преследований до физических нападений.

Положение независимой прессы ухудшается на фоне общего отступления от демократических принципов. В стране резко ограничили право на мирные протесты, оппозиционных политиков отправляют за решётку, судебная система теряет независимость. А результаты парламентских выборов в октябре 2024 года до сих пор вызывают споры.

Хотя ещё в 2023 году Грузия получила статус кандидата на вступление в ЕС, правящая партия «Грузинская мечта», основанная олигархом Бидзиной Иванишвили, всё заметнее разворачивает внешнюю политику страны в сторону России. Однако значительная часть грузинского общества по-прежнему выступает за сближение с Евросоюзом. С ноября 2024 года — и вот уже более 500 дней подряд — граждане выходят на антиправительственные акции протеста. Поводом стали спорные результаты октябрьских выборов и решение властей приостановить процесс вступления Грузии в ЕС до 2028 года.

Чем жёстче становятся условия работы независимых журналистов Грузии, тем решительнее они настроены сохранить свои издания и продолжить работу.

Руководительница за решёткой, но редакции продолжают работать

Batumelebi и Netgazeti заплатили высокую цену за собственную независимость. Соосновательница и генеральный директор Мзия Амаглобели была арестована 12 января 2025 года после конфликта с начальником полиции Батуми — второго по величине города Грузии. Организации по защите свободы прессы называют этот судебный процесс политически мотивированным. Амаглобели приговорили к двум годам лишения свободы.

В декабре 2025 года Европейский парламент присудил ей премию имени Сахарова за свободу мысли. Амаглобели по-прежнему находится под стражей и содержится в тяжёлых условиях. Как рассказывает Рухадзе, у журналистки и до заключения были серьёзные проблемы со зрением, а теперь она практически ослепла. Её адвокатам понадобилось шесть месяцев, чтобы добиться разрешения на обследование в клинике: в тюремных медицинских учреждениях нет необходимого оборудования.

В интервью iMEdD Рухадзе подчёркивает, насколько тяжело приговор Амаглобели сказался на психологическом состоянии сотрудников обеих редакций. «После её заключения мы уже не те, что прежде, — признаётся она. — Для любого журналиста стать героем новостей — настоящий кошмар».

Однако журналисты Batumelebi и Netgazeti отвергают самоцензуру и продолжают работать. Рухадзе вспоминает:

The first thing Mzia did after her arrest was to send a message from prison, asking her team to continue their work as before — to do what they had always done and what they are known for: professional, ethical watchdog journalism that gives a voice to those who need it most.

Первое, что сделала Мзия после ареста, — передала из тюрьмы сообщение с просьбой к коллегам продолжать работать как прежде. Делать то, что они делали всегда и за что их знают: заниматься профессиональной, ответственной журналистикой, следить за действиями властей и давать слово тем, кто особенно нуждается в том, чтобы его услышали.

Закон как оружие

Аресты и задержания — лишь часть давления на независимую прессу. Другой инструмент властей — законы, ограничивающие финансирование СМИ. Соосновательница и главный редактор iFact [груз] Нино Бакрадзе рассказала iMEdD, что с мая 2025 года издание потеряло 90 процентов дохода. Причина — принятие законов, ограничивших доступ к зарубежному финансированию.

Согласно принятому в 2025 году Закону о регистрации иностранных агентов (FARA), грузинские СМИ, общественные организации и частные лица, получающие деньги из-за рубежа, обязаны регистрироваться в качестве иностранных агентов. За нарушение положений закона предусматривается уголовное наказание. Кроме того, поправки к Закону о грантах, принятые в том же году, обязали иностранных доноров получать разрешение властей, прежде чем предоставлять гранты грузинским получателям. Отсюда финансовые трудности у iFact.

Как отмечает Рухадзе, на протяжении многих лет зарубежные гранты были одним из основных источников финансирования грузинских интернет-изданий. Поэтому iFact далеко не единственное СМИ, оказавшееся в тяжёлом положении. Batumelebi и Netgazeti также испытывают серьёзные финансовые трудности. «Речь уже не о перспективах, расширении редакций или профессиональном развитии. Речь просто о выживании», — подчёркивает Рухадзе.

В марте 2026 года грузинский парламент принял новые поправки к Закону о грантах, расширив понятие «грант» и ещё сильнее ограничив возможности получать финансирование из-за рубежа. Ещё в 2023 году правящая партия «Грузинская мечта» попыталась провести через парламент закон, обязывающий СМИ и общественные организации, которые получают более 20 процентов средств из зарубежных источников, регистрироваться в качестве «иностранных агентов».

В тот момент массовые протесты вынудили власти отложить работу над законопроектом. Однако в мае 2024 года парламент всё же принял закон «О прозрачности иностранного влияния». Его часто называют «российским законом» из-за сходства с российским законодательством об «иностранных агентах». По словам Рухадзе, Batumelebi и Netgazeti, как и большинство независимых грузинских СМИ, отказались регистрироваться в качестве иностранных агентов.

В условиях политического давления и законодательных ограничений журналистам становится всё труднее находить людей, готовых открыто с ними разговаривать. По словам Бакрадзе, жители Грузии теперь нередко опасаются давать интервью журналистам iFact, а если соглашаются, то просят сохранить их имена в тайне из страха возможных последствий. Она рассказывает о случаях, когда люди лишались работы или социальной помощи после открытой критики правительства.

Атаки, травля и слежка

С 2023 года организации, занимающиеся вопросами свободы прессы, зафиксировали 65 случаев физического насилия и 83 случая словесных атак на грузинских журналистов.

Сулхан Месхидзе, работающий журналистом с 2010 года, не раз сталкивался с угрозами и нападениями. По его словам, за последние пять лет подобные случаи участились. В интервью iMEdD он рассказывает, что едва ли не во время каждого второго выезда на место событий становится объектом агрессии.

В феврале 2025 года, когда Месхидзе освещал гибель двух детей на строительной площадке в районе Батуми под названием «Город мечты», группа людей начала бросать в журналиста камни и требовать, чтобы он ушёл. По словам Месхидзе, это были местные жители, поддерживающие власти.

На площадке были полицейские, однако, по словам Месхидзе, они даже не попытались его защитить. Даже когда журналисту удавалось снять нападения на видео и опубликовать записи, власти оставляли их без внимания.

Недавно редакция iFact столкнулась с иной формой давления — кампанией по дискредитации. Издание опубликовало расследование о том, как российская нефть продолжает поступать через грузинские порты в обход международных санкций. После этого Еврокомиссия решила включить грузинский порт Кулеви в список объектов, в отношении которых могут быть введены санкции. В марте 2026 года провластные СМИ, по словам Бакрадзе, начали «называть нас шпионами британской разведки».

Ещё одна проблема для журналистов iFact — слежка, как физическая, так и электронная. «Мы часто замечаем поблизости сотрудников госбезопасности», — рассказывает Бакрадзе. По её словам, телефоны журналистов могут прослушиваться, а редакция регулярно страдает от кибератак.

Тактики выживания: от винных дегустаций до йоги

Нино Бакрадзе, ставшая одной из основательниц iFact в 2016 году, признаётся в интервью iMEdD, что сегодня уже не решилась бы на собственное издание.

When you start the week on Monday, you never know if you’ll last until Friday or not.

Рабочая неделя начинается в понедельник, но ты никогда не знаешь, продержишься ли до пятницы.

Лишившись доходов от иностранных грантов, iFact теперь полностью полагается на средства, которые удаётся заработать в Грузии. Редакция продаёт ежемесячную информационную рассылку об обходе санкций, а также предлагает читателям платное членство. По словам Бакрадзе, iFact стало первым грузинским изданием, запустившим такую программу. Дополнительный доход приносят мероприятия: например, в мае 2026 года редакция организовала дегустацию вина [груз].

Справляться со стрессом журналистам iFact помогают работа и возможность видеть результаты собственных расследований, рассказывает Бакрадзе: «А ещё мы всей командой занимаемся йогой». Сулхана Месхидзе больше всего беспокоит не собственное состояние, а переживания близких, которые постоянно опасаются за его безопасность.

«Свет не должен погаснуть»

В ответ на растущее давление независимые грузинские СМИ объединились в Sinatle Media — сеть взаимопомощи, в которую входят 22 интернет-издания. Как рассказала iMEdD председатель правления Sinatle Media и журналистка расследовательского издания Studio Monitor Тео Кавтарадзе, необходимость объединить усилия стала очевидной в апреле 2025 года, после принятия закона, обязывающего получать разрешение властей на иностранные гранты. После долгих бюрократических процедур в июле 2025 года появилась Sinatle Media. Все грузинские журналисты, с которыми побеседовали представители iMEdD, работают в изданиях, входящих в эту сеть.

По-грузински sinatle означает «свет». Это название, как и девиз организации — «Свет не должен погаснуть», — отражает убеждение, которое разделяют все её участники. «Если погаснет свет, вместе с ним исчезнет и правда», — объясняет Кавтарадзе.

Одна из главных задач Sinatle Media — сбор средств для 22 изданий, входящих в сеть. Благодаря различным мероприятиям, в том числе книжным ярмаркам, блошиным рынкам и аукционам произведений искусства, организации удалось собрать 260 000 лари (около 84 000 евро).

Участники сети также могут совместно оплачивать необходимые услуги, сокращая расходы. Эта возможность оказалась особенно полезной в декабре 2025 года, когда против Sinatle Media развернулась кампания по дискредитации. Организация помогла входящим в неё изданиям получить юридическую поддержку, чтобы защититься от выдвинутых обвинений.

Но одним из главных достижений Sinatle Media Кавтарадзе считает то, что редакции научились действовать сообща: «Впервые мы, грузинские СМИ, действительно помогаем друг другу […] и учимся поддерживать друг друга».