Это интервью — часть серии публикаций о проектах, получивших гранты Digital Spark [анг]. Грантовая программа действует в рамках проекта «Региональный механизм поддержки Восточной Европы и Центральной Азии», который реализуют фонды Metamorphosis [анг] и TechSoup [анг] совместно с организацией CIVICUS [анг]. Проект входит в международную Инициативу цифровой демократии (DDI) [анг], охватывающую страны Глобального Юга. Global Voices публикуют интервью в рамках соглашения об обмене материалами.

Армения — небольшая страна без выхода к морю, которая на протяжении многих лет полагалась на поддержку России в затяжном конфликте с соседним Азербайджаном — богатым нефтью государством с авторитарной системой власти. Однако в 2022–2023 годах отношения двух стран серьёзно осложнились: во время конфликта вокруг Нагорного Карабаха российские военные не пришли Армении на помощь.

В сентябре 2023 года Азербайджан начал масштабное военное наступление, вынудив армян покинуть Нагорный Карабах. Местные органы власти прекратили работу, а территория перешла под контроль Азербайджана.

Россия не поддержала Армению, несмотря на присутствие в регионе российских миротворцев. Возможно, это было связано с тем, что Владимир Путин к тому времени уже вёл полномасштабную войну против Украины. После этих событий отношение Армении к России заметно изменилось.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян начал активно добиваться [анг] вступления страны в Европейский союз и укреплять дипломатические связи с США.

По итогам парламентских выборов [анг] 7 июня 2026 года Пашинян сохранил пост премьер-министра. Голосование сопровождалось сообщениями о российском вмешательстве. Агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники [анг] в западных разведслужбах и документы сообщило о тайных попытках России ослабить позиции Пашиняна и поддержать пророссийских кандидатов, в том числе с помощью дезинформационных кампаний.

Эти выборы показали [анг], что информационная война давно вышла за пределы социальных сетей. Для распространения дезинформации использовали [анг] поддельные новостные сайты, видеоролики, созданные с помощью ИИ, и материалы, выдаваемые за публикации авторитетных международных СМИ.

По данным [анг] американской организации NewsGuard, отслеживающей распространение дезинформации, всего за одну неделю в рамках кампании, связанной с Россией, появилось 31 вымышленное сообщение о Пашиняне. Премьер-министра обвиняли в подтасовке результатов выборов и попытках втянуть Армению в войну с Россией.

Часть фальшивок маскировалась под материалы международных изданий, в том числе France 24 [анг] и Politico [анг]. Другие выдавали за публикации армянских СМИ, включая Armenpress и CivilNet.

С распространением генеративного ИИ методы дезинформации и пропаганды становятся всё изощрённее. Пример Армении показывает, как действуют подобные кампании в стране, которая постепенно отказывается от многолетней зависимости от России. В то же время армянские журналисты и общественные организации стараются научить людей распознавать ложную информацию и противостоять манипуляциям. Это интервью из серии Digital Spark [анг] посвящено одному из таких проектов — платформе iVerify [арм], где пользователи могут найти проверенную информацию.

Global Voices поговорили с Армином Асряном, участником команды журналистов, редакторов и активистов, создавших просветительский проект iVerify. Его цель — помочь людям распознавать российскую пропаганду и информационные манипуляции.

Global Voices (GV): Расскажите о вашей организации и о том, почему вы решили участвовать в проекте Digital Spark.

Armin Asryan (AA): We are a group of enthusiasts, operating through the ‘Socio Club’ — Social and Information NGO — and dedicated to driving positive change in Armenia’s information landscape. We chose to get involved with the Digital Spark project because we were thrilled to see an opportunity to actively contribute to a healthier, more reliable information space on social networks. In response to the growing challenges of online misinformation, we developed a targeted initiative to produce six educational video reels focused on practical fact-checking techniques and media literacy, designed to equip everyday social media users with the tools to spot and counter misleading content.

Армин Асрян (АА): Мы — группа энтузиастов [арм], работающих в рамках общественной организации Socio Club, которая занимается социальными и информационными проектами. Мы хотим изменить информационную среду Армении к лучшему. Мы решили участвовать в Digital Spark, потому что увидели возможность сделать информацию в социальных сетях более достоверной, а саму среду — более здоровой. В интернете становится всё больше ложных и вводящих в заблуждение сообщений, и мы захотели помочь людям научиться их распознавать. Для этого мы подготовили серию из шести коротких обучающих видео [арм] с практическими советами [арм] по проверке фактов и медиаграмотности [арм]. Они рассчитаны на обычных пользователей соцсетей и объясняют, как отличать достоверную информацию от ложной и не поддаваться на манипуляции.

GV: Какая проблема побудила вас взяться за этот проект?

AA: The Armenian social media space is heavily impacted by disinformation, low-quality content, and online hostility. Every day, social media feeds reveal content that not only disappoints users but also generates widespread panic and fear. These unreliable narratives actively erode public trust in vital institutions. Recognizing that this negative information environment harms societal well-being, we felt compelled to act. This critical challenge prompted us to undertake our project, aiming to equip users with the critical thinking and fact-checking tools needed to counter misleading content and foster a healthier digital community.

АА: В армянских соцсетях полно дезинформации, некачественного контента и агрессии. Каждый день появляются публикации, которые не просто вызывают недовольство у пользователей, но и сеют панику и страх. Недостоверная информация подрывает доверие людей к важнейшим общественным институтам. Мы видели, как всё это сказывается на обществе, и понимали, что нужно что-то делать. Так появилась идея нашего проекта. Мы хотим научить пользователей критически оценивать информацию, проверять факты и распознавать манипуляции, чтобы общение в интернете стало более здоровым и безопасным.

GV: Что удалось сделать вашей организации за время участия в проекте?

AA: Our primary challenge was translating complex fact-checking concepts, such as lateral reading and AI artifact identification, into engaging, accessible content for ordinary social media users. To achieve this, we focused on breaking down advanced media literacy techniques into simple, highly intuitive video reels. We designed our activities to ensure that even technologically non-advanced audiences could easily grasp and apply these verification tools. By stripping away heavy jargon and demonstrating practical, step-by-step digital hygiene habits, we empowered everyday viewers to independently spot disinformation, assess online sources critically, and navigate social media feeds with greater confidence and discernment.

АА: Сложнее всего объяснять обычным пользователям соцсетей непростые методы проверки информации — например, поиск подтверждений в независимых источниках или выявление признаков использования ИИ. Причём сделать это нужно просто и интересно. Поэтому мы решили рассказывать о сложных приёмах проверки информации в коротких понятных видеороликах. Мы старались, чтобы даже люди, не слишком хорошо разбирающиеся в технологиях, могли освоить эти методы и самостоятельно ими пользоваться. Поэтому у нас вместо сложных терминов — конкретные советы и пошаговая инструкция, как проверять информацию в интернете. Теперь зрители могут сами распознавать дезинформацию, оценивать надёжность источников и увереннее ориентироваться в потоке публикаций в социальных сетях.

GV: Как участие в проекте повлияло на людей, для которых вы работаете, и на общество в целом? Можете привести примеры?

AA: This project was a mutual learning experience for our team and our community. Our target beneficiaries included adults aged 18 and older, with a strong focus on reaching audiences in regional villages. Witnessing their growth as they mastered practical fact-checking tools was deeply rewarding. A key highlight of our impact was making this educational content fully accessible: we provided sign language translation for viewers with hearing impairments, ensuring that marginalized community members could benefit from our media literacy campaign. By bridging the digital and accessibility gaps, we helped foster a more informed, inclusive, and resilient public space across Armenia.

АА: Благодаря этому проекту училась новому не только наша аудитория, но и мы сами. Мы ориентировались на взрослых от 18 лет, особенно жителей небольших населённых пунктов. Было очень приятно видеть, как люди осваивают практические способы проверки информации и учатся применять их самостоятельно. Одним из важных достижений я считаю то, что мы сделали наши обучающие материалы доступными для людей с нарушениями слуха: все видео сопровождались переводом на жестовый язык. Так мы смогли охватить и тех, кто часто остаётся в стороне от подобных инициатив. Мы постарались сделать знания о медиаграмотности доступнее для самых разных людей по всей Армении, чтобы они могли лучше ориентироваться в информационном потоке и увереннее противостоять дезинформации.

GV: Как участие в проекте изменило ваше представление о цифровой демократии и возможностях гражданского участия? Чему вы научились?

AA: We learned. We learned about fact-checking. We learned to be a group. It was a rewarding process. And we became aware that even little actions can have a big effect. We are very excited.

АА: Всего даже не перечислить: мы узнали, как проверять факты, научились работать в команде. Это был очень полезный опыт. А ещё мы поняли, что даже небольшие усилия могут многое изменить. Это бесконечно воодушевляет.

GV: Какие самые важные уроки вы извлекли из этого проекта? Что вам особенно запомнилось?

AA: It was interesting. Two groups of content creators worked on the project. One team was composed of professional journalists over 60 years old. Another team was composed of young and inspired professionals in content creation in their early 20s and 30s. It was fascinating to see how experience could go hand in hand with young minds and innovation. The combination of older-age experience with the enthusiasm of the young was the lesson we learned from this project.

АА: Было очень интересно работать. Действовали две команды: в одну входили профессиональные журналисты старше 60 лет, в другую — молодые специалисты по созданию контента в возрасте от двадцати до тридцати с небольшим лет. Удивительно наблюдать, как опыт старшего поколения переплетается со свежими идеями и новыми подходами молодых коллег. Именно это мы и вынесли из проекта: опыт и молодость прекрасно дополняют друг друга.

GV: Какие у вас дальнейшие планы? Как вы собираетесь использовать полученные знания и навыки в своей работе и на благо общества?

AA: The video reels we created are not a one-time event. We are going to use them during training and also share them with other civic actors. But we also think that we should build on this. Right now, we have some inspiring ideas that we want to bring to life. Let’s see what the future brings.