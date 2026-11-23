Exile Hub — партнёр Global Voices в Юго-Восточной Азии. Организация появилась после военного переворота в Мьянме в 2021 году и занимается поддержкой журналистов и правозащитников. Эта статья [анг], написанная в рамках программы Exile Hub, была опубликована 15 августа 2026 года. Global Voices предлагают переведённый материал в рамках соглашения о партнёрстве в области контента.

«Смогу ли я и дальше заниматься этой работой?»

Этот вопрос возникал у меня столько раз, что уже и не сосчитать.

В самом начале журналистского пути меня переполняли энергия, вера в своё дело и мечты. Мне казалось, что журналистика помогает докопаться до истины и дать людям возможность быть услышанными.

Но четыре года спустя пришло понимание: где-то на этом пути я постепенно теряю частицу себя.

В 19 лет мне и в голову не приходило, что выбранная профессия станет не только источником заработка, но и одной из причин, по которым возвращение домой окажется таким трудным.

Начало революций 2021 года в Мьянме [анг] прошло для меня в акциях протеста. Когда обстановка стала опаснее, пришлось покинуть дом. В конце концов судьба привела меня в Мае-Сот, небольшой город на границе Таиланда и Мьянмы. Там мне посчастливилось бесплатно учиться журналистике.

Любовь к письму появилась у меня ещё в детстве. Сначала были короткие новостные заметки, затем — очерки и видеорепортажи, а позже мне доверили вести выпуски новостей. Возможность называть себя журналистом была предметом огромной гордости. Настолько, что даже псевдоним казался лишним: все мои материалы выходили под настоящим именем.

Один из первых уроков, который мне довелось усвоить в журналистике, был простым: не привноси свои эмоции в историю. Но со временем стало понятно и другое: журналисты тоже люди.

Когда чужая боль становится частью тебя

Иногда во время интервью собеседники рассказывали о том, что им пришлось пережить. И их боль надолго оставалась со мной.

Моя обязанность заключалась в том, чтобы внимательно слушать, а затем находить слова, которые помогли бы другим понять, что человеку довелось пережить. Но порой, рассказывая чужие истории, словно переживаешь эту боль ещё раз.

Бывало, после интервью откладываешь телефон, открываешь ноутбук и просто смотришь в экран. Не получается написать ни строчки.

Помню один разговор незадолго до обеда. Очень хотелось есть, но после услышанного в груди появилась тяжесть и кусок в горло не лез.

Постепенно такие случаи стали менять меня.

В какой-то момент исчезли слёзы.

Теперь после интервью удавалось сразу переходить к следующему делу. Но вовсе не потому, что услышанное перестало меня задевать.

Просто тело словно онемело.

И это оцепенение незаметно меняло меня. Всё быстрее наступала усталость, чаще возникало раздражение. В голове бесконечно крутились мысли. Портилось настроение, и даже мои отношения с другими людьми начали страдать.

Но всё же во всем этом было что-то странное.

Стоило взять сумку с камерой, штатив и отправиться снимать репортаж, как часть этой усталости исчезала.

Идёшь по продуваемым ветром дорогам, встречаешь людей, слушаешь их истории — и вдруг вспоминаешь:

Я всё ещё люблю эту работу.

Именно поэтому окончательно оставить журналистику так и не получилось.

Когда одной любви к профессии недостаточно

Пандемия COVID-19 и политические потрясения в Мьянме прервали моё образование. Журналистика стала источником заработка, но каждый день приходилось думать прежде всего о том, как продержаться до следующего. На серьёзные размышления о собственном будущем почти не оставалось времени.

В конце концов один вопрос начал преследовать меня почти ежедневно: «Что со мной станет?»

Всё сильнее пугала мысль, что из меня так ничего и не выйдет.

Тем временем СМИ теряли финансирование. Программы закрывались. Журналисты оставались без работы.

После закрытия одного из проектов почти семь месяцев не было заработка. Это был один из самых сложных периодов в моей жизни.

Тогда пришлось поставить себе условие: если в течение года с небольшим не удастся найти работу в журналистике, придётся полностью сменить профессию.

К счастью, со временем удалось вернуться к любимому делу — снова заниматься репортажами и вести выпуски новостей.

Я продолжаю, потому что искренне люблю это дело.

Но одной любви недостаточно, чтобы преодолеть все трудности жизни в изгнании. Заработка не всегда хватает, чтобы обеспечить себе стабильную жизнь.

И, пожалуй, самое тяжёлое вот что: бывают дни, когда я отчаянно хочу вернуться домой, но не могу этого сделать.

Раз уж вернуться домой не получается, хочется хотя бы, чтобы родные могли приехать ко мне в гости. Но и на это не всегда хватает денег.

Я хочу видеть людей, которых люблю. Хочу есть мамину стряпню. Скучаю по запаху дома.

Мама вырастила меня одна, и, когда она постареет, я хочу иметь возможность позаботиться о ней в ответ. Один из моих самых глубоких страхов — что с ней что-то случится до того, как у меня появится шанс увидеть её снова.

Из-за этой разлуки жизнь в изгнании, и без того изнурительная, становится ещё тяжелее.

Когда разум начинает влиять на тело

В какой-то момент мне понадобилось обратиться за психологической помощью. Но каждый сеанс стоил более 800 тайских батов (24 доллара США). Долго оплачивать консультации было не по карману, поэтому пришлось от них отказаться.

Со временем эмоциональное напряжение стало сказываться и на моём физическом здоровье. Дважды дело доходило до госпитализации, причём оба раза состояние было тяжёлым.

Оказаться в больнице в чужой стране непросто, даже если у тебя достаточно денег. А когда средства и без того на исходе, тревога становится ещё сильнее.

После всего пережитого стало ясно, что не стоит пытаться изменить всю свою жизнь разом.

Лучше начать с малого.

Научиться быть благодарным за то, что я живу сегодня.

Ценить хорошую погоду.

Гордиться каждой выполненной задачей.

Было бы неправдой сказать, что меня больше не тревожит, где я окажусь через пять или десять лет. Конечно, тревожит.

Но теперь я стараюсь меньше думать о неопределённом будущем и больше внимания уделять сегодняшнему дню — делать всё, что в моих силах, здесь и сейчас.

Мне по-прежнему бывает трудно находиться в толпе. Иногда становится тяжело дышать, а настроение может резко меняться.

Но, как ни странно, во время репортажей удаётся полностью погрузиться в работу, и с этими трудностями каким-то образом получается справляться.

Разница в том, что теперь я учусь принимать эти особенности своего состояния, а не постоянно бороться с ними.

Пришло и ещё одно важное понимание: невозможно справляться со всем в одиночку.

Иногда присутствие человека, который готов выслушать, проявить заботу или просто спросить: «Как ты?» — действует на душу лучше всякого лекарства.

Всё ещё здесь, всё ещё пытаюсь

В начале моего журналистского пути было лишь одно желание — писать правду.

Четыре года спустя, после множества услышанных историй о чужих страданиях, стало понятно: чтобы рассказывать о жизни других людей, необходимо научиться заботиться и о себе.

Я по-прежнему не знаю, каким будет моё будущее.

Не знаю, когда смогу вернуться домой.

Но в одном теперь есть уверенность:

«Пока мы живы, у нас всегда остаётся возможность что-то попробовать».

И эта мысль помогает мне двигаться дальше.

Я стараюсь проводить больше времени с людьми, которые заботились обо мне и поддерживали в трудные моменты. Стараюсь ценить их, пока они рядом.

И каждый день, тоскуя по дому, я продолжаю бороться за свою жизнь и за возможность оставаться собой — и в журналистике, и за её пределами.