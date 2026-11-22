Бахруз Самадов [анг] — азербайджанский политолог, сторонник мирного урегулирования конфликтов и аспирант Карлова университета в Праге. Так он жил до лета 2024 года. 21 августа, когда Самадов приехал в Баку, чтобы навестить бабушку, его задержала Служба государственной безопасности Азербайджана. Тогда Global Voices писали о его аресте, ставшем частью масштабной кампании против критиков власти [анг] накануне климатической конференции COP29, проходившей в Азербайджане в ноябре 2024 года.
Самадов был одним из немногих в стране, кто выступил против войны в Карабахе в 2020 году. В своих публикациях для OC Media [анг], Eurasianet и других изданий он призывал к диалогу с Арменией и осуждал изгнание этнических армян из Карабаха. Прокуратура обвинила его в государственной измене. В основу обвинения легла переписка в WhatsApp с армянскими активистами, выступающими за мир, а также сведения из открытых источников. Самадов отверг обвинения и назвал себя «узником мира». Его адвокат указывал, что теория «косвенного шпионажа», сформулированная стороной обвинения, расплывчата и не имеет оснований в судебной практике.
Бакинский суд по тяжким преступлениям после закрытого судебного разбирательства [анг] приговорил Самадова 23 июня 2025 года к 15 годам лишения свободы [анг]. В сентябре 2025 года Бакинский апелляционный суд оставил приговор в силе [анг], а Верховный суд подтвердил это решение в сентябре 2026 года. По данным организации Amnesty International [анг], которая считает, что Самадова незаконно лишили свободы, его держали в одиночной камере и лишали медицинской помощи. За время заключения он дважды пытался покончить с собой. Последняя попытка произошла во время заседания Верховного суда.
Ниже Global Voices публикуют письмо, которое Бахруз Самадов написал в тюрьме и попросил предать огласке.
The 2024 summer holidays ended in a nightmare: while visiting Baku, my home city, from my doctoral studies in Prague, I was detained by the notorious State Security Service of Azerbaijan and soon was charged with “high treason.”
Studying the ideological tenets of the hegemonic regime in my homeland, I directly connected its durability to the conflict between Azerbaijan and Armenia, revealing the narratives of “national unity” under the “savior strongman.”
During and after the outbreak of the 2020 War in Karabakh, I criticized the deployment of military means. Between 2021–2024, I partook in various conferences and meetings across Europe, presenting my perspective and calling for a meaningful and inclusive policy of peace and co-existence.
The Azerbaijani regime, having years of the crackdown experience, is aggressively intolerant to any kinds of contestation, and especially targets the independent academic voices. When the repressive machinery was re-launched in late 2023, the regime started the total crackdown on civil society, independent media, politicians, and academicians.
In private communications, more than five political prisoners connected it to the worsened relations with the Biden administration. The latter was highly critical to the human rights violations in Azerbaijan.
Weeks before leaving the White House, Blinken invited human rights defender Rufat Safarov to Washington to receive the Human Rights Defender Award. Several hours after visiting the US Embassy in Baku, Safarov was arrested and accused of hooliganism and fraud. It was an open signal to the US that the leaving administration had no power to endorse the Azerbaijani critical voices.
The Azerbaijani government acted differently with the Trump administration. The August 8, 2025 meeting and the peace agreement was the soon-disappeared sign of hope for us. Even if the peace agreement did not include any references to human rights, the current administration’s plans for the long-term involvement in the region brought hopes for at least minimal reforms in Azerbaijan.
Curiously, my sham trial was “fastened” and ended on June 23, 2025 — a process too explicitly controversial to the “peace agenda.” Following the US delegation’s visit to Baku in January 2026, a number of political prisoners, me among them, appealed to the US officials to raise the “political prisoners issue” to the official Baku — a policy that once partially worked during Obama’s second term.
However, the recent severe sentences and USA’s silence prove our call remained rather a mere cry from the chamber cells. The Baku-based team of Toplum TV, the veteran human rights defender Anar Mammadli and others have received up to 15 years of imprisonment. To compare, the EU Parliament recently adopted a resolution calling for the release of political prisoners in Azerbaijan. Similar calls were made by the PACE and even the UN.
Meanwhile, the Trump administration is proud to end the violence in the South Caucasus (by the way, this narrative is implicitly contested by the official Baku — there D. Trump remains a mere “witness.”) While the Administration of White House endorses officials like Hikmet Hajiyev for their nice compliments to D. Trump and villanization of “Biden–Blinken couple,” the sufferings of Azerbaijani imprisoned dissent keep going.
Many of those fellow political prisoners I had a chance to talk to remain pessimistic and sceptical regarding the US involvement in the region, dismissing the possibility of the “Belarusian scenario.” One prominent political prisoner even rejected to sign the aforementioned call: “They came for security-related issues, they do not care about human rights,” he shouted from the cell’s balcony. “We are Biden’s prisoners,” laughed my inmate, an imprisoned journalist and poet.
True, nothing publicly known has been made by the Trump administration related to severe human rights violations in Azerbaijan. If the Republican administration aspires to replace Russia in the long-term in the South Caucasus, it should not abandon the ideals of the Founding Fathers in the foreign policy standards. Washington has officially repeatedly mentioned the human rights violations in rival countries like Iran, Cuba, and formerly Venezuela. The selective attitude to the human rights issues and turning the blind eye to our suffering endangers the democratic security of the US itself, not to mention its international image. This policy raises questions about the adherence to the American ideals of the current administration.
Yet, it is still not too late to follow the recommendations of Amnesty International: “Use every available opportunity, in bilateral and multilateral forces, to raise concerns about Azerbaijan’s human rights record.”
Bahruz Samadov
Umbaku Prison
27.10.2026
Летние каникулы 2024 года обернулись для меня кошмаром. Я приехал из Праги, где учился в аспирантуре, в свой родной город Баку. Сотрудники Службы государственной безопасности Азербайджана, известной своими репрессивными методами, задержали меня, а вскоре предъявили обвинение в «государственной измене».
Изучая идеологические основы режима, установившего господство в моей стране, я пришёл к выводу, что его устойчивость напрямую связана с конфликтом между Азербайджаном и Арменией. Я наблюдал, как власти используют риторику «национального единства» и образ «сильного лидера-спасителя».
Во время войны в Карабахе в 2020 году и после неё я выступал против применения военной силы. С 2021 по 2024 год участвовал в различных конференциях и встречах по всей Европе, где излагал свою позицию и призывал к реальным шагам ради мира и мирного сосуществования, учитывающим интересы всех сторон.
За долгие годы репрессий азербайджанский режим научился жестоко подавлять любое инакомыслие. Особенно нетерпимо власти относятся к независимым исследователям. Когда в конце 2023 года репрессивная машина вновь заработала на полную мощность, началось тотальное наступление на гражданское общество, независимые СМИ, политиков и научное сообщество.
В частных беседах более пяти политзаключённых связывали эту волну репрессий с ухудшением отношений Азербайджана с администрацией Байдена, которая резко критиковала нарушения прав человека в стране.
За несколько недель до ухода из Белого дома госсекретарь Энтони Блинкен пригласил правозащитника Руфата Сафарова в Вашингтон для вручения премии за защиту прав человека. Однако через несколько часов после посещения посольства США в Баку Сафарова арестовали, обвинив в хулиганстве и мошенничестве. Это был недвусмысленный сигнал Вашингтону: уходящая администрация больше не способна поддержать тех, кто критикует азербайджанские власти.
Азербайджанское правительство повело себя иначе, когда пришла администрация Трампа. Встреча 8 августа 2025 года и мирное соглашение ненадолго подарили нам надежду. Хотя в соглашении не было ни слова о правах человека, планы новой американской администрации надолго закрепить своё присутствие в регионе позволяли надеяться хотя бы на минимальные реформы в Азербайджане.
Примечательно, что мой судебный фарс «ускорили» и завершили 23 июня 2025 года. Ведь этот процесс слишком явно противоречил заявленной «мирной повестке». После визита американской делегации в Баку в январе 2026 года несколько политзаключённых, в том числе я, обратились к представителям США с просьбой поднять вопрос о политических заключённых перед азербайджанскими властями. Такая политика в своё время принесла определённые результаты во второй президентский срок Барака Обамы.
Однако новые суровые приговоры и молчание США свидетельствуют о том, что наше обращение так и осталось криком из тюремных камер, которого никто не услышал. Сотрудники бакинского телеканала Toplum TV, известный правозащитник Анар Мамедли и другие получили сроки до 15 лет лишения свободы. Для сравнения: Европарламент недавно принял резолюцию с призывом освободить политзаключённых в Азербайджане. С аналогичными требованиями выступили Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) [анг] и даже ООН.
Тем временем администрация Трампа гордится тем, что положила конец насилию на Южном Кавказе. К слову, официальный Баку косвенно оспаривает даже эту версию событий: там Дональду Трампу отводят лишь роль «свидетеля». Белый дом благоволит таким чиновникам, как Хикмет Гаджиев [анг], за их комплименты Дональду Трампу и попытки демонизировать «дуэт Байдена — Блинкена». А азербайджанские инакомыслящие тем временем продолжают страдать в тюрьмах.
Многие политзаключённые, с которыми мне довелось общаться, скептически оценивают перспективы участия США в делах региона. Они не верят в возможность повторения «белорусского сценария». Один известный политзаключённый даже отказался подписать наше обращение к американским представителям. «Они приехали решать вопросы безопасности! Им нет дела до прав человека!» — крикнул он с балкона своей камеры. «Мы — заключённые Байдена», — со смехом заметил мой сокамерник, журналист и поэт.
И действительно, насколько известно, администрация Трампа так и не предприняла никаких публичных шагов в связи с грубыми нарушениями прав человека в Азербайджане. Если республиканская администрация рассчитывает в долгосрочной перспективе занять место России на Южном Кавказе, она не должна отказываться от идеалов отцов-основателей США во внешней политике. Вашингтон неоднократно поднимал на официальном уровне вопрос о нарушениях прав человека в странах, которые считает своими противниками, — Иране, Кубе, а прежде и Венесуэле. Избирательный подход к защите прав человека и нежелание видеть наши страдания угрожают безопасности самой американской демократии, не говоря уже о международной репутации США. Подобная политика вынуждает усомниться в приверженности нынешней администрации американским идеалам.
И всё же ещё не поздно прислушаться к рекомендациям Amnesty International [анг]: «Использовать любую возможность — как на двустороннем уровне, так и на многосторонних площадках, — чтобы поднимать вопрос о нарушениях прав человека в Азербайджане».
Бахруз Самадов
Тюрьма Умбаку
27 октября 2026 года