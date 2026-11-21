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24-летнему Адилю Насиру, человеку с альбинизмом из города Кот-Радха-Кишан (округ Касур, провинция Пенджаб, Пакистан), в школе постоянно приходилось приспосабливаться и искать способы справляться с повседневными проблемами, о которых большинство его сверстников даже не задумывались.

Из-за слабого зрения он едва мог разобрать, что было написано на классной доске. Некоторые учителя сажали его ближе к доске, делали свет поярче и давали рукописные конспекты. Но один случай до сих пор причиняет Адилю боль.

Однажды он спросил учителя, каким требованиям должен соответствовать лётчик-истребитель. Адиль надеялся, что учитель поддержит его мечту, но вместо этого услышал замечание о зрении.

«Прежде всего, ты должен хорошо видеть», — вспоминает Адиль слова учителя.

Одноклассники рассмеялись. Прошли годы, но, по словам Адиля, людям по-прежнему больше интересен его диагноз, чем его таланты.

«Никто не обращал внимания на мои способности, навыки и дипломы, зато плохое зрение и необычная внешность сразу бросались всем в глаза», — рассказывал Адиль в интервью Global Voices.

История Адиля иллюстрирует проблему, на которую обратила внимание независимый эксперт ООН по правам людей с альбинизмом Mулука-Энн Мити-Драммонд [рус] во время визита в Пакистан в июне 2026 года. Она заявила, что правила, программы, а также системы сбора данных не учитывают людей с таким диагнозом.

Альбинизм — редкая наследственная генетическая особенность, при которой организм вырабатывает недостаточно меланина или не вырабатывает его вовсе. Этот пигмент определяет цвет кожи, волос и глаз. Недостаток меланина может вызывать нарушения зрения и повышать чувствительность к ультрафиолетовому излучению, поскольку меланин обеспечивает естественную защиту от вредного воздействия солнечных лучей. Люди с альбинизмом рождаются с этой особенностью. Альбинизм не заразен и никак не влияет на интеллектуальные способности.

В Пакистане нет общенациональной оценки численности людей с альбинизмом. По данным ООН [pdf, 287 КБ], сведения о распространённости альбинизма на уровне отдельных стран в мире крайне скудны, а во многих государствах официальную статистику по этому вопросу вообще не ведут. По имеющимся оценкам, в ряде сообществ Европы и Северной Америки альбинизм встречается примерно у одного человека из 17 000–20 000, а в некоторых африканских общинах — чаще. ООН призывает страны улучшать сбор данных, чтобы лучше понимать проблемы, с которыми сталкиваются люди с альбинизмом.

Отсутствие официальной статистики не означает, что в Пакистане нет людей с альбинизмом. Учёные изучали случаи альбинизма в пакистанских семьях, однако точная численность таких людей в стране остаётся неизвестной. В ходе исследования 94 пакистанских семей со случаями несиндромального глазокожного альбинизма, ранее не описанными в научной литературе, были обнаружены вызывающие альбинизм генетические варианты преимущественно в генах TYR и OCA2. Изменения в этих генах относятся к основным генетическим причинам альбинизма во всём мире. Однако исследования этих семей не позволяют установить, сколько всего людей с альбинизмом живёт в стране.

То, что альбинизм не выделен в отдельную категорию в государственных документах, сказывается на отношении учреждений к потребностям Адиля. В итоге ему удалось получить свидетельство об инвалидности, но, как он объясняет: «Инвалидность нам присваивается из-за слабого зрения, а не самого альбинизма».

«Ни в одном ведомстве или госучреждении нет отдельной формы или категории под названием “альбинос”, чтобы мы могли зарегистрироваться», — добавил Адиль.

Когда людей нет в статистике

Отсутствие статистики по альбинизму — часть более широкой проблемы со сбором данных о людях с инвалидностью. Многие национальные системы оценивают инвалидность по функциональным нарушениям, а не фиксируют каждое заболевание отдельно. В ходе переписи населения и жилищного фонда Пакистана 2023 года респондентов спрашивали [pdf, 11,5 МБ] не о конкретных заболеваниях, а о трудностях со зрением, слухом, ходьбой, общением, памятью и самообслуживанием.

Представитель Бюро статистики Пакистана, пожелавший остаться анонимным, в разговоре с Global Voices подтвердил, что у них нет отдельной официальной статистики по людям с альбинизмом. По его словам, сбор информации о редких состояниях здоровья требует тщательно разработанных опросников, поэтому прежде чем включить данные об альбинизме в будущие статистические исследования, Пакистану предстоит определить наиболее подходящий метод сбора данных.

Защитник прав людей с инвалидностью Асим Зафар в интервью Global Voices через WhatsApp подчеркнул важность статистики: «Данные очень важны для любой страны, так как на их основе строится планирование, а от планов зависит распределение бюджетных средств».

Мити-Драммонд также отметила, что нехватка данных затрудняет доступ людей с альбинизмом к медицинской помощи, образованию и социальной защите: «Когда общество не замечает определённые группы людей, оно не замечает и их потребности».

Образование, здравоохранение и повседневные трудности

39-летняя Сундус Ариф, страдающая слабовидением на фоне альбинизма, родилась и выросла в Лахоре, Пакистан. В онлайн-интервью с Global Voices она сказала, что едва ли не самой большой проблемой для неё всегда было объяснить окружающим, в чём она нуждается.

В школах, где училась Сундус, не было специальных условий для таких учеников, поэтому ей приходилось объяснять особенности своего состояния и добиваться необходимых изменений. При этом требовалось ей совсем немного: место в тени во время линеек на открытом воздухе, учебные материалы с крупным шрифтом и дополнительное время, чтобы переписать записи с доски. По словам Сундус: «В учебных заведениях Пакистана нет ни чётких правил, ни эффективных мер для адаптации учащихся с альбинизмом».

Адиль также отметил, что небольшие изменения помогали ему продолжать учёбу. Однако, несмотря на проблемы со зрением, дополнительного времени на экзаменах ему не давали.

По мнению Мити-Драммонд, травля и отсутствие поддержки разрушают уверенность в себе у детей с альбинизмом и мешают обучению: «Если ребёнка травят, возрастает вероятность, что он бросит школу».

Также люди с альбинизмом нуждаются в особом уходе за кожей и глазами. Из-за недостатка меланина кожа людей с альбинизмом особенно чувствительна к солнечным лучам, поэтому им необходимы надёжная защита от ультрафиолета и регулярная медицинская помощь. Доступ к дерматологической и офтальмологической помощи — проблема людей с альбинизмом во всём мире.

Сундус, которая сама воспитывает ребёнка с альбинизмом, говорит, что детям необходимы солнцезащитные кремы и очки, чтобы защитить кожу и глаза от ультрафиолета.

Мити-Драммонд объяснила, что не все семьи могут себе это позволить: «Если им приходится выбирать между покупкой крема и еды, на которую и так не хватает денег, о какой доступности можно говорить».

По данным [pdf, 302 КБ] Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), своевременная офтальмологическая помощь, защита от солнца и доступность медицинской информации позволяют предотвратить многие осложнения, связанные с альбинизмом. Поскольку низкий уровень меланина повышает уязвимость к воздействию ультрафиолета, ВОЗ признаёт солнцезащитный крем важной профилактической мерой.

Квалификация не спасает от дискриминации

Даже образование не избавляет многих людей с альбинизмом от предубеждений и дискриминации. Адиль рассказал, что поиск работы стал для него одной из главных трудностей после окончания учёбы. По его мнению, работодатели обращали больше внимания на его зрение и внешность, чем на профессиональную подготовку.

Мити-Драммонд также затронула тему дискриминации в сфере занятости, которая существует во всех странах: «Вы можете быть высококвалифицированным специалистом, но это не спасёт вас от предвзятости и дискриминации при приёме на работу».

В интервью Сундус Ариф рассказала, что женщины с альбинизмом сталкиваются не только с дискриминацией, связанной с инвалидностью. Им приходится соответствовать ожиданиям общества: как женщина должна выглядеть, какой быть и за кого выходить замуж. По словам Сундус, окружающие судили о ней прежде всего по внешности, не замечая ни образования, ни профессиональных способностей, ни личных качеств. Таким образом, женщинам с альбинизмом приходится бороться с заблуждениями как относительно своего заболевания, так и своей роли в обществе.

Изменение климата усугубляет ситуацию

Повышение температуры и частые волны сильной жары в Пакистане создают дополнительную угрозу для людей с альбинизмом. Пакистан входит в число стран, наиболее сильно страдающих от изменения климата. Национальные исследования подтверждают, что температура в стране растёт, периоды экстремальной жары становятся всё более серьёзной проблемой, а климатические риски усиливаются.

Авторы исследования, опубликованного в журнале BMJ Global Health, предупреждают: из-за изменения климата людям с альбинизмом может стать ещё труднее. Солнце представляет для них всё большую опасность, а там, где и без того не хватает денег и медицинских ресурсов, получить помощь для предупреждения проблем со здоровьем становится сложнее.

Жара и солнечный свет во многом определяют повседневную жизнь Адиля. Повышенная чувствительность к солнцу мешает ему находиться на улице, к тому же он мучается от проблем с кожей и глазами.

Урок для Пакистана

В ряде стран уже действуют специальные программы поддержки людей с альбинизмом. Мити-Драммонд рассказала Global Voices, что инициативы в Малави, Камеруне [рус], Танзании, Мозамбике, Уганде, Анголе и Панаме [рус] помогли людям больше узнать об альбинизме, улучшить доступ к медицинской помощи и образованию, а также усилить защиту от дискриминации. Пакистану прежде всего необходимо наладить сбор данных и научиться учитывать потребности людей с альбинизмом при разработке государственных программ.

Асим Зафар подчеркнул, что законы и стратегии бесполезны, если им никто не следует: «Программы существуют, законы приняты, но на практике они не работают».

Для Адиля признание людей с альбинизмом означает прежде всего, что им больше не придётся в одиночку бороться за необходимую помощь.

Люди с альбинизмом живут по всему Пакистану, однако существующая система не учитывает их потребностей. Более полная статистика поможет сделать их проблемы видимыми. Но одних цифр недостаточно. Необходимы доступная медицинская помощь, равные возможности в образовании, учёт климатических рисков и участие самих людей с альбинизмом в принятии решений, которые влияют на их жизнь. Мити-Драммонд сформулировала этот принцип просто: «Ничего для нас без нас».

Для людей с альбинизмом в Пакистане попасть в официальную статистику — лишь первый шаг. Главная цель — добиться того, чтобы их голос услышали, а их потребности наконец начали учитывать.

В подготовке статьи участвовал Умаир Хан Абад.