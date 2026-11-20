При упоминании Доминиканской Республики прежде всего представляются райские пляжи, солнце и море, которые привлекают как местные семьи, так и путешественников со всего мира. Однако не меньшее значение для страны имеют и глубоководные районы окружающего её моря.

Джонатан Деланс, директор по охране природы национальной программы «30×30» [анг] Министерства окружающей среды и природных ресурсов, называет морские экосистемы Доминиканы одним из «величайших природных и стратегических богатств» страны. Они разнообразны, тесно взаимосвязаны и играют важнейшую роль в жизни страны.

Коралловые рифы, мангровые леса, заросли морских трав, песчаные дюны, пляжи, открытые воды океана и глубоководные экосистемы обеспечивают сохранение биоразнообразия. Кроме того, от них зависят туризм, рыболовство и защита побережья.

Хотя в Доминиканской Республике проводятся научные исследования, знаний о её глубоководных районах пока недостаточно. По словам Деланса, многие исследования посвящены геофизическим, геохимическим и геологическим особенностям морского дна, а не его экологии. Во многом это объясняется тем, что изучение больших глубин — сложная и дорогостоящая задача. Для такой работы необходимы специальные технологии и оборудование: дистанционно управляемые подводные аппараты, акустические приборы, глубоководные камеры. Кроме того, требуются специалисты с узкими знаниями в области таксономии — классификации и определения живых организмов.

Именно из-за этих ограничений глубоководные экосистемы и различные формы подводного рельефа долгое время практически не были представлены в Национальной системе охраняемых природных территорий. Ситуация начала меняться после включения подводного хребта Беата [анг] в число объектов охраны морского заповедника имени Орландо Хорхе Меры. Это стало значительным прогрессом для страны.

Как объясняет Деланс, научным обоснованием этого решения послужил, в частности, технический доклад о глубоководной фауне. В нём представлены результаты исследований на глубинах от 900 до 4 200 метров, в ходе которых было зафиксировано 1 855 биологических наблюдений и зарегистрировано 3 294 организма. Одним из самых интересных результатов стало обнаружение 148 морфовидов. Согласно определению, приведённому в научном журнале Marine Biodiversity [анг], морфовид — это группа организмов, отличающихся от других по внешним морфологическим признакам. Среди обнаруженных организмов были губки, стрекающие, иглокожие, хордовые, членистоногие, кольчатые черви, моллюски и представители других групп, которые пока не удалось определить.

В 2024 году экспедиция по изучению пелагической фауны преодолела 2 771 километр. Исследователи выявили шесть видов китообразных, 15 видов птиц, а также зафиксировали присутствие акул и маршруты передвижения морских черепах. Анализ ДНК окружающей среды позволил обнаружить представителей разных звеньев пищевой цепи, в том числе более 400 морфовидов. Полученные результаты свидетельствуют о хорошем состоянии и сложности местных экосистем.

Однако, как отмечает Деланс, многие вопросы пока остаются без ответа: «Нам необходимо больше данных для определения организмов на уровне отдельных видов, изучения генетических связей между популяциями, океанографических процессов, сезонного распределения видов, совокупного воздействия различных факторов, географического распространения глубоководных видов, а также реакции этих экосистем на подводные воздействия, изменение климата и другие угрозы».

Что такое глубоководная добыча полезных ископаемых?

По определению Международного органа по морскому дну [анг, pdf, 462 КБ] (МОМД), глубоководная добыча полезных ископаемых — это извлечение минеральных ресурсов из месторождений на больших глубинах, обычно от 400 метров до 6,5 километра под поверхностью океана.

Выделяют три основных вида минеральных месторождений. Первый — полиметаллические, или железомарганцевые, конкреции (ЖМК). Впервые их обнаружили 7 марта 1873 года во время экспедиции исследовательского судна «Челленджер» [анг]. Учёные описали находку [анг] как «несколько необычных чёрных овальных образований, почти полностью состоящих из оксида марганца». По данным МОМД, в состав конкреций входят марганец, железо, силикаты и гидрокситы. Их размеры варьируются от микроскопических образований до конкреций диаметром 20 сантиметров. Чаще всего их можно обнаружить в Тихом океане к западу от Мексики, в зоне разломов Кларион — Клиппертон, а также в Центральной котловине Индийского океана и Перуанской котловине. Хотя полиметаллические конкреции можно найти и в озёрах, наиболее ценные с промышленной точки зрения залежи обычно находятся на глубинах от 4 000 до 6 000 метров, в районах с чрезвычайно низкой скоростью накопления донных осадков.

Второй тип — полиметаллические сульфиды (ГПС) [pdf, 447 КБ], содержащие большое количество меди, цинка, свинца, железа, серебра и золота. Их впервые обнаружили в 1948 году во время шведской океанографической экспедиции «Альбатрос» [анг] в Красном море. Позднее, в 1963 и 1966 годах, исследователи также нашли металлоносные илы и соляные рассолы в рифтовой системе Красного моря.

Третий тип — кобальтоносные железомарганцевые корки (КЖМК) [анг], которые встречаются на самых разных глубинах — от менее чем 400 метров до более чем 5000 метров, преимущественно в областях с высокой вулканической активностью. Сходные по составу с полиметаллическими конкрециями, эти корки интересны горнорудным компаниям из-за относительно высокого содержания кобальта, а также платины, редкоземельных металлов, никеля и марганца.

МОМД подписал [анг] 15-летние контракты с 22 подрядчиками для геологической разведки глубоководных месторождений. Большинство контрактов касается разведки полиметаллических конкреций, восемь — полиметаллических сульфидов и пять — кобальтоносных железомарганцевых корок.

Среди участников — государства, в том числе Южная Корея, Индия, Польша и Россия, а также научно-исследовательские институты и частные компании. Некоторые из них, например Южная Корея, Индия и Китайская ассоциация по исследованию и освоению минеральных ресурсов океана, получили контракты на разведку сразу нескольких типов месторождений. Большинство остальных участников располагают лишь одним контрактом.

Позиция Доминиканской Республики

Конвенция ООН по морскому праву (UNCLOS) [pdf, 1925 КБ], открытая для подписания в Монтего Бэй на Ямайке в 1982 году и вступившая в силу в 1994 году, определяет основные правовые нормы, регулирующие использование морских пространств, научные исследования и охрану морской среды.

Одно из ключевых положений Конвенции касается так называемого Района — морского дна и его недр за пределами национальной юрисдикции. Конвенция провозглашает Район и его ресурсы «общим наследием человечества» и учреждает Международный орган по морскому дну (МОМД), которому поручено управлять этими ресурсами и регулировать их разведку и последующую добычу.

С 2020 по 2025 год Доминиканская Республика активно участвовала в работе МОМД, штаб-квартира [анг] которого расположена в Кингстоне, столице Ямайки.

На Ассамблее МОМД (ISBA28) [анг] в июле 2023 года Эдвард Перес Рейес, на тот момент представитель Доминиканской Республики в МОМД, дважды занимавший пост заместителя председателя Ассамблеи, изложил позицию страны по глубоководной разработке. Признавая значение этих минеральных ресурсов для перехода на новые источники энергии, Доминикана выступила за мораторий на их добычу [исп] до тех пор, пока не появятся надёжная правовая база и достаточные научные данные, позволяющие гарантировать защиту морских экосистем. Перес Рейес также предложил развивать более экологичные альтернативы, переходить к экономике замкнутого цикла и переработке вторсырья, обеспечить справедливое распределение выгод от использования морских ресурсов и улучшить управление ими.

«Доминиканская Республика никогда не выступала против Международного органа по морскому дну или порядка, предусмотренного Конвенцией ООН по морскому праву, — объясняет Перес Рейес, который сегодня занимает пост посла Доминиканы в Японии. — Напротив, мы всегда считали, что стремление международного сообщества установить правила разведки и последующей добычи ресурсов морского дна вполне обоснованно. Пока этих правил не существовало, сохранялся риск, что страны, обладающие необходимыми технологиями, начнут действовать самостоятельно. Именно для предотвращения такой ситуации и была принята Конвенция, установившая единые правила для всех. Но предмет наших разногласий был совсем иным. Мы обсуждали, готово ли международное сообщество перейти от разведки к промышленной добыче. На наш взгляд, время для этого ещё не пришло».

По словам Переса Рейеса, позиция Доминиканской Республики была выработана совместно несколькими государственными ведомствами, в том числе Министерством окружающей среды и природных ресурсов, Министерством энергетики и горнодобывающей промышленности и Национальным управлением по морским делам (ANAMAR). При этом страна никогда не стремилась остановить сам процесс. Доминикана хотела дать учёным возможность продолжить исследования, а МОМД — завершить разработку нормативной базы, предусмотренной Конвенцией. «Каждый раз, когда мы знакомились с новым исследованием, становилось ясно, как много нам ещё предстоит узнать, — вспоминает Перес Рейес. — И мы снова приходили к одному и тому же выводу: продолжать исследования, прежде чем принимать решение, которое может иметь столь серьёзные последствия».

И даже сейчас он считает важными принципы, которые легли в основу этой позиции, несмотря на то, что информация, на основании которой принимались решения, может измениться. «Если наука предоставляет новые сведения, ответственное государство обязано их изучить», — добавляет он.

По мнению Деланса, прежде чем рассматривать любые варианты использования глубоководных ресурсов, необходимо лучше изучить сами экосистемы. Доминиканской Республике до сих пор не хватает важнейших научных данных: исходных сведений о биоразнообразии, батиметрических и геоморфологических карт, информации об уязвимых видах, экологических связях между экосистемами, океанографических процессах, экологических рисках и способности экосистем восстанавливаться после неблагоприятных воздействий.

Он уверен, что позиция Доминиканы в пользу временного отказа от глубоководной добычи продиктована принципом предосторожности: прежде чем разрешать такие работы, необходимо собрать достаточно научных данных, чтобы грамотно спланировать использование морских пространств, установить правила и обеспечить охрану. Он предупреждает, что без защиты глубоководных систем Доминиканская Республика и весь Карибский регион рискуют потерять ещё не изученные виды живых организмов, генетические ресурсы, которые могут представлять научную ценность, пути миграции морских животных и важнейшие места обитания исчезающих видов. Деланс считает, что страна должна двигаться к морскому пространственному планированию — определять, какие участки морской акватории и для каких целей можно использовать, чтобы сохранить эти ценные экосистемы и одновременно обеспечить рациональное использование их ресурсов.

Экологические организации выступают против

Благотворительный фонд Magua Ecological Foundation [исп], который занимается охраной природы, сохранением биоразнообразия и рациональным использованием природных ресурсов, категорически выступает против глубоководной добычи полезных ископаемых в Доминикане. Представители фонда предупреждают, что последствия такой деятельности могут оказаться тяжёлыми и необратимыми.

Президент фонда Мануэль Алехандро Родригес заявил, что глубоководная добыча несёт серьёзную угрозу морским экосистемам, от богатства и разнообразия которых зависит благополучие нынешних и будущих поколений. Разработка глубоководных месторождений может привести к уничтожению мест обитания морских животных, исчезновению видов, загрязнению воды и нарушению естественных экологических процессов. Попадание металлов и других загрязняющих веществ в морскую среду способно нанести природе непоправимый ущерб.

«Для такого островного государства, как Доминикана, моря которой отличаются исключительным биоразнообразием и критически важны для рыболовства, туризма, научных исследований и защиты прибрежных поселений, риски глубоководной добычи значительно перевешивают любые потенциальные экономические выгоды», — подчеркнул Родригес.

Он также напомнил, что принцип предосторожности должен лежать в основе природоохранной политики: «Пока у учёных нет ясного представления о последствиях такой деятельности и нет гарантий, что её можно вести без непоправимого ущерба, необходимо прежде всего заботиться о сохранении наших морских экосистем».

Фонд призывает власти, бизнес, научное сообщество и общество в целом активнее защищать океан, принимать решения с опорой на наиболее достоверные научные данные и выбирать пути развития, которые не ставят под угрозу природные ресурсы.

Сиксто Инчаустеги, президент Grupo Jaragua [анг] —организации, занимающейся сохранением биоразнообразия, — отмечает, что пока неизвестно, где именно у побережья Доминиканской Республики могла бы вестись глубоководная добыча. Это особенно важно с учётом того, что континентальный шельф страны очень узок, а её экономика и безопасность во многом зависят от морских и прибрежных экосистем. Они обеспечивают развитие туризма и рыболовства, а также помогают защищать побережье от ураганов. При этом состояние этих экосистем уже вызывает серьёзную тревогу. Изменение характера землепользования, уничтожение мангровых лесов, береговая эрозия, чрезмерный вылов рыбы, гибель кораллов, загрязнение и другие факторы приводят к их деградации. Изменение климата лишь усугубляет существующие проблемы.

Новый представитель Доминиканы в МОМД

Посол Нэнси Патрисия Франхуль Перес вручила 14 июля верительные грамоты [анг] в качестве нового постоянного представителя Доминиканской Республики в МОМД. Она подтвердила намерение страны участвовать в разработке прозрачных и научно обоснованных правил добычи минеральных ресурсов в указанной зоне.

Франхуль Перес также подчеркнула критически важную роль МОМД в условиях, когда международное сообщество стремится обеспечить доступ к минеральным ресурсам, защитить морскую среду, развивать технологии и справедливо распределять выгоды от добычи полезных ископаемых. Генеральный секретарь МОМД Летисия Карвалью заявляет, что хочет продолжить диалог, в том числе о проекте правил промышленной добычи и других направлениях работы организации. По её словам, этот диалог должен вестись «в духе открытости, ответственного отношения к окружающей среде и уважения» к Конвенции ООН по морскому праву.

Будущее охраны морской среды Доминиканы

В 2024 году Доминиканская Республика стала первой страной Карибского бассейна[анг], которая перевыполнила одну из целей международной инициативы «30×30», взяв под охрану 30,8 процента своих вод. Как объясняет Деланс, теперь важно не просто создавать новые охраняемые территории, но и обеспечивать их эффективное управление.

Сегодня планы управления разработаны для более чем 90 % площади охраняемых морских акваторий страны. Эти документы определяют меры по сохранению природы, регулируют разрешённые виды деятельности, предусматривают наблюдение за состоянием экосистем и помогают принимать обоснованные решения. В дальнейшем Доминикане предстоит сосредоточиться на том, чтобы охрана морских территорий приносила реальные результаты. Для этого необходимо усилить экологический мониторинг и технические средства наблюдения, регулировать движение судов, развивать собственную научную базу и расширять исследования глубоководных экосистем.

Доминиканская Республика вместе с Колумбией примет участие [анг] в научной экспедиции 2027 года по изучению подводного хребта Беата. Экспедиция войдёт в первую исследовательскую программу REV Ocean — крупнейшего в мире научно-исследовательского судна для изучения океана.

Экспедиция позволит изучить морские экосистемы подводного хребта Беата, собрать информацию о его биоразнообразии и экологических связях, оценить возможные угрозы. Полученные сведения помогут улучшить охрану морской среды и управление её ресурсами. Кроме того, Доминиканская Республика планирует приступить к морскому пространственному планированию, которое охватит как охраняемые акватории, так и территории за их пределами. Это позволит более рационально распределять различные виды деятельности в морских пространствах и принимать решения на основе научных данных.