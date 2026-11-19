В Мозамбике у слова «монхе» [порт] гораздо более сложная история, чем можно предположить по тому, как его сегодня употребляют. В зависимости от того, кто и в каком контексте использует это слово, оно может быть нейтральным обозначением людей индийского происхождения, знаком принадлежности к определённой группе или выражением предубеждения. За этим словом [порт] стоит история миграции, торговли, колониализма, обретения независимости, вынужденных переселений и, прежде всего, поиска своего места в обществе.

Вопрос о том, кого считать мозамбикцами, особенно непрост в случае общин индийского происхождения [порт], представители которых живут в стране на протяжении нескольких поколений. Кто они — мозамбикцы, индийцы, иностранцы? Или вообще лица без гражданства? Чтобы ответить на этот вопрос, недостаточно знать, как человек выглядит, какая у него фамилия, какую религию он исповедует и откуда родом его семья. Гораздо важнее история страны и, прежде всего, её законодательство о гражданстве.

Задолго до формирования современных границ

Выходцы с Индийского субконтинента появились на территории современного Мозамбика ещё до обретения страной независимости, а во многих случаях — до установления её нынешних границ. На протяжении столетий торговые пути Индийского океана соединяли восточное побережье Африки с Южной Азией. Со временем торговцы, их семьи и целые общины обосновались в разных частях страны.

В португальский колониальный период гражданство и правовой статус человека определялись законами Португальской империи. Поэтому индийское происхождение вовсе не означало, что человек обязательно имел гражданство Индии. Выходцы из индийских семей могли быть гражданами Португалии, Индии, Пакистана или других государств. Из-за этого порой возникали сложности с оформлением документов и определением правового статуса. Особенно важным такое различие стало после распада колониальной империи.

1975 год: кому принадлежит эта страна?

Провозглашение независимости Мозамбика 25 июня 1975 года означало не только передачу политической власти. Новому государству предстояло определить, кто по закону станет его гражданином. Ключом к ответу на этот вопрос стал Закон о гражданстве 1975 года [порт]. Он предусматривал признание гражданами Мозамбика определённых категорий людей, родившихся на территории страны и проживавших там на момент обретения независимости. Закон также устанавливал другие критерии приобретения гражданства, связанные с местом рождения, родственными связями и проживанием в стране. Таким образом, разнородное население бывшей португальской колонии должно было превратиться в единое национальное политическое сообщество.

Для многих семей индийского происхождения, которые жили в Мозамбике десятилетиями или даже поколениями, эти перемены имели принципиальное значение. Они получали возможность стать гражданами независимого Мозамбика, а не оставаться юридически связанными с бывшей колониальной державой или другим государством. Однако не для всех этот переход проходил одинаково.

Когда идентичность не вписывается в паспорт

Деколонизация привела к ситуациям, когда идентичность человека, его происхождение и национальность не совпадали. Представьте себе семейную историю трёх поколений: бабушка и дедушка родились в Индии, их дети — в Мозамбике в колониальный период, а внуки — уже после обретения независимости. Какое гражданство должно быть у каждого поколения? Ответ зависит от конкретных юридических обстоятельств: места рождения, гражданства родителей, проживания в Мозамбике на момент провозглашения независимости, имеющихся документов, а также решения о выборе гражданства или отказе от него.

Здесь возникает проблема безгражданства. Лицо без гражданства — человек, которого ни одно государство не признаёт своим гражданином в соответствии с законодательством. Речь идёт не о неоднозначной культурной идентичности или ощущении, что человек разрывается между двумя странами, а о конкретном правовом статусе.

После деколонизации некоторые жители бывших колоний, в том числе Анголы и Мозамбика, столкнулись именно с такой проблемой: прежняя колониальная держава больше не признавал их своими гражданами, а гражданство другого государства они автоматически не получали. Однако это вовсе не означает, что вся индийская община в Мозамбике осталась без гражданства. Такое обобщение было бы неверным как с исторической, так и с юридической точки зрения.

«Монхе» — не гражданство

Именно здесь повседневное употребление слов может вводить в заблуждение. Термин «монхе» может обозначать принадлежность к определённой группе, но не имеет юридического значения. Человек, которого называют монхе, может быть таким же полноправным гражданином Мозамбика, как и любой другой, родившийся или получивший гражданство в этой стране. Он мог родиться в Мапуту, Нампуле, Бейре или Келимане, говорить на португальском или другом местном языке, происходить из семьи, которая живёт в Мозамбике уже несколько поколений, и никогда не бывать в Индии. Происхождение не лишает человека права на гражданство.

В то же время человек индийского происхождения, проживающий в Мозамбике, может быть гражданином другого государства. А в некоторых случаях у него могут возникнуть трудности с подтверждением или получением гражданства. Поэтому важно различать понятия, которые часто путают: происхождение, национальную идентичность и гражданство. Человек может иметь индийские корни и при этом считать себя одновременно мозамбикцем и индийцем. Гражданство же — это юридическая связь человека с государством.

Община, связанная двумя океанскими берегами

История так называемых монхе заставляет пересмотреть и чрезмерно упрощённые представления о том, кто может считаться мозамбикцем.

Мозамбик всегда был местом, где пересекались пути людей. Африканцы, арабы, индийцы, португальцы и представители других народов в разное время вносили свой вклад в социальное, экономическое и культурное развитие страны. Историю мозамбикского побережья невозможно понять без учёта многовековых связей через Индийский океан.

Поэтому было бы неправильно считать выходцев из Индии и их потомков людьми, которые навсегда останутся здесь чужаками. Для многих таких семей Мозамбик — не просто страна проживания. Здесь они родились, здесь родились их родители, здесь похоронены их предки и прошла значительная часть их жизни. Индия может быть страной, откуда происходят их семьи, но для многих из них родина — Мозамбик.

Вопрос, на который нет ответа

Спустя почти полвека после обретения независимости вопрос о гражданстве по-прежнему касается не только документов. Это вопрос признания человека частью общества. Кто вправе сказать: «Я мозамбикец»? Достаточно ли родиться в стране? Иметь родителей-мозамбикцев? Прожить здесь десятилетия? Участвовать в жизни общества? Говорить на местных языках? Разделять общую историческую память? Или некоторых людей будут по-прежнему считать иностранцами, даже если по закону они полноправные граждане страны? Именно в этом противоречии между законом и общественным восприятием складывается идентичность многих людей.

Здесь возникает образ моста. Община мозамбикцев индийского происхождения исторически находится на пересечении разных миров: Африки и Азии, семейных традиций и национальной идентичности, памяти о переселении предков и привязанности к стране, в которой живут их потомки. Но находиться между двумя берегами не обязательно означает не принадлежать ни одному из них. Иногда это значит считать своими оба. А для кого-то — осознать, что история его семьи связала разные континенты задолго до появления современных паспортов, определяющих принадлежность человека к тому или иному государству.

Таким образом, история монхе в Мозамбике — это ещё и история о том, что значит быть мозамбикцем. Это рассказ не просто о людях, которые когда-то «пришли извне», а о тех, кто на протяжении поколений участвовал в становлении страны. И всё это время им приходилось искать ответ — и в семье, и в обществе — на вопрос, знакомый каждому, кто когда-либо переселялся в другую страну: где же, в конце концов, его дом?