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30-летняя врач Люкна Анрисм — участница Международной программы лидерства для иностранных гостей (IVLP) и убеждённая сторонница демократии. Гаити переживает тяжёлый кризис, сопровождающийся ростом преступности и насилием со стороны вооружённых банд, и Анрисм не хочет ограничиваться одной медициной. Ежедневно сталкиваясь с трудностями жизни в стране, она решила посвятить себя ещё одному важному делу: рассказывать людям об их гражданских правах и обязанностях, а главное — помогать молодёжи и женщинам активнее участвовать в политической жизни.

В Гаити молодёжь редко участвует в местной политике. Одна из причин — разочарование в обещаниях перемен, которые так и не наступили. Каждое новое правительство сохраняет прежнюю систему, построенную на коррупции, кумовстве и покровительстве своим, а жизнь обычного населения практически не меняется. Кроме того, участию в политике мешают насилие и запугивание. Ещё одна проблема — недостаток гражданского образования. Многие гаитяне не знают своих прав и обязанностей, поскольку их этому никто не учил. Особенно это касается людей, которые не смогли получить образование.

Чтобы изменить ситуацию, доктор Анрисм основала в июне 2024 года движение Mouvman SÈVI [фр] («Движение служения»). Она проводит по всей стране просветительские мероприятия, семинары, общественные встречи и дискуссии. Какова главная цель движения? Заинтересовать политикой молодёжь и женщин. Участникам рассказывают об их гражданских правах и обязанностях, побуждают активнее включаться в политическую жизнь: претендовать на государственные должности, участвовать в принятии решений и добиваться того, чтобы их мнение учитывали при обсуждении важных для страны вопросов.

В беседе с Global Voices Анрисм призналась, что затянувшийся политический кризис в Гаити вызывает у неё разочарование и тревогу за будущее демократии. После убийства президента Жовенеля Моиза 7 июля 2021 года страна так и застыла в переходном периоде.

Сначала правительство возглавлял премьер-министр Ариэль Анри. В 2024 году был создан Переходный президентский совет (CPT), при котором пост премьер-министра занимали, в частности, Гарри Кониль [рус] и Аликс Дидье Фис-Эме [рус]. Главными задачами временных властей были восстановление безопасности и проведение выборов. Ни одну из них пока решить не удалось.

По-прежнему остаётся непонятным, состоятся ли выборы в Гаити в 2026 году, так как проблемы с безопасностью никуда не исчезли [рус]. Преступные группировки продолжают контролировать многие районы страны, прежде всего в Западном департаменте [рус], где находится столица Порт-о-Пренс. Под их контролем также остаётся значительная часть территории департаментов Артибонит [рус] и Центральный [рус]. Из-за непрекращающегося насилия более 1,5 миллиона человек вынуждены покинуть свои дома и теперь живут в тяжёлых условиях во временных лагерях.

И в этот тяжёлый период Анрисм не изменяет своей позиции, выступая за соблюдение Конституции. Она призывает временные власти провести честные выборы и выполнить условия Национального пакта о стабильности и организации выборов — соглашения, которое подписало большинство политических партий страны.

Всеобщие выборы не проводились в Гаити с 2016 года, парламент не работает с января 2020 года. Фактически вся власть в стране, как на общенациональном, так и на местном уровне, — временная. По мнению Анрисм, такая ситуация мешает развитию демократии, особенно когда речь идёт о молодых людях, лишённых возможности воспользоваться своими гражданскими правами:

Jenerasyon pa m nan pa janm viv sa yo rele demokrasi, ni vote nan yon eleksyon. Sa se yon bagay ki ban nou anpil pwoblèm kòm jèn kap viv nan yon peyi kote mwen paka egzèse dwa politik mwen nan eleksyon. Paske, depi mwen gen laj pou mwen patisipe nan pran desizyon politik, mwen pa janm jwenn opòtinite pou mwen vote, paske eleksyon pa janm òganize.

Моё поколение никогда не знало того, что именуют демократией — мы даже не участвовали в выборах. Для нас, молодых людей, это серьёзная проблема. Мы живём в стране, где не можем воспользоваться своим правом голоса. С тех пор как я достигла возраста, позволяющего участвовать в политической жизни, мне ни разу не довелось проголосовать, потому что выборы попросту не проводятся.

Обращаясь непосредственно к властям, она добавила:

Fòk gouvènman an aplike pak gouvènabilite li te siyen ak pati politik yo, pou yo ka òganize eleksyon kredib ak transparan pou retabli lejitimite demokratik jan pak la prevwa li.

Правительство должно выполнить соглашение, которое оно подписало с политическими партиями, и провести честные выборы. Именно для этого соглашение и заключалось — чтобы вернуть власти демократическую легитимность и восстановить доверие граждан к избранным руководителям.

Анрисм убеждена, что выйти из нынешнего кризиса удастся лишь в том случае, если политические лидеры начнут работать с реальными повседневными проблемами местных жителей. Она подчёркивает, что дальнейшее развитие страны невозможно без восстановления доверия между государством и гражданами. Изменить положение дел можно только совместными усилиями государства, самих гаитян и зарубежных партнёров:

Kriz Ayiti ap viv la kapab rezoud si aktè yo gen yon sèl objektif, ki se pèp ayisyen an. Mank konfyans sitwayen yo nan Leta pa pèmèt peyi a soti nan sitiyasyon li ye a. Fòk konfyans retabli ant Leta ak sitwayen yo pou gen chanjman.

Кризис, который переживает Гаити, можно преодолеть, если у всех его участников будет одна общая цель — благополучие гаитянского народа. Недоверие граждан к государству мешает стране выбраться из нынешнего положения. Чтобы произошли настоящие перемены, необходимо восстановить доверие между государством и людьми.

У Анрисм была возможность уехать за границу, жить и работать врачом в другой стране, однако она решила остаться в Гаити, чтобы помогать тем, кто больше всего нуждается в поддержке. Она верит, что её поколение способно изменить жизнь страны к лучшему:

Jenerasyon pa nou an gen espwa. Se yon kriz ayisyen, li dwe rezoud ant ayisyen. Fòk jenn yo ak fanm yo fè pati solisyon peyi a.

У нашего поколения есть надежда. Это гаитянский кризис, и решать его должны сами гаитяне. Молодёжь и женщины обязательно должны участвовать в поиске выхода из него.

Между тем положение в стране остаётся крайне тяжёлым. Вооружённые группировки продолжают диктовать свои правила в нескольких регионах, а гуманитарный кризис усугубляется. К тому же разногласия между правительством и влиятельными политическими партиями по поводу возобновления избирательного процесса становятся всё острее. Это грозит ещё больше затянуть период политической неопределённости и нестабильности в Гаити.